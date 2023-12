Il Principe Alberto II porge le sue condoglianze dopo la sparatoria di Praga

Un ragazzo armato ha ucciso 13 studenti.

Giovedì 21 dicembre abbiamo appreso con sgomento la notizia della sparatoria all’Università Carlo di Praga, che ha provocato 13 morti e 25 feriti, rivelandosi “la peggiore sparatoria moderna nel Paese”.

Venerdì scorso, il Principe Alberto II ha inviato un messaggio ufficiale al Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel:

“Signor Presidente,

È con immensa commozione e tristezza che ho appreso della terribile sparatoria avvenuta all’Università Carlo di Praga, dove si contano morti e feriti. I nostri pensieri vanno alle famiglie in lutto delle vittime innocenti di questo terribile atto di violenza. A nome del popolo monegasco, della mia famiglia e mio personale, mi permetta di porgerle le nostre più sincere condoglianze.

Le assicuriamo, Signor Presidente, la nostra profonda solidarietà in queste tragiche circostanze”.

Secondo le autorità ceche, il killer, uno studente di 24 anni, si è suicidato sul posto. Per il momento non si conoscono le motivazioni, ma sembrerebbe che il ragazzo abbia annunciato il suo macabro piano sui social prima di metterlo in atto.