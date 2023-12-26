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Князь Альбер II выражает свои соболезнования после стрельбы в Праге

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 26 декабря 2023
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Князь обратился к Президенту Чешской республики – © Княжеский дворец
Автор: Camille Esteve
- 26 декабря 2023

Стрелок убил 13 студентов.

В четверг 21 декабря мы с ужасом узнали о стрельбе в Карловом университете Праги, в результате которой 13 человек было убито и 25 ранено. Трагедия стала «страшнейшим современным расстрелом в стране.»

В пятницу Князь Альбер II официально обратился к Президенту Чешской республики, Петру Павелу:

«Господин Президент,

С огромным волнением и глубокой печалью я узнал об ужасной трагедии в Карловом университете Праги, в результате которой погибли и были ранены люди. Мы выражаем наше сочувствие семьям в их трауре по невинным жертвам этого ужасного акта насилия. От лица монакского народа, моей семьи и меня лично примите мои самые искренние соболезнования.

Примите, господин Президент, мои заверения в глубокой солидарности в этих трагических обстоятельствах.»

По данным чешских властей стрелок – 24-летний студент – покончил жизнь самоубийством на месте событий. На сегодняшний день мотивы его преступления остаются неизвестными, но он заранее заявлял в соцсетях о своем ужасном проекте.