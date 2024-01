Camille Svara, suppléante du Maire : « Je suis heureuse de pouvoir rendre ce service à la Principauté »

La première adjointe de Georges Marsan s’est exprimée publiquement pour la première fois depuis l’inculpation de l’édile.

Nous apprenions début janvier que la première adjointe au Maire, Camille Svara, supplée désormais Georges Marsan pour une durée indéterminée depuis l’inculpation de l’élu pour « corruption active sur un agent public national », « corruption passive par un agent public national », « trafics d’influence actif et passif », « prise illégale d’intérêt par un agent public national » et « association de malfaiteurs ».

Après un premier entretien auprès de nos confrères de Monaco-Matin, en marge du premier Conseil communal de l’année, dans lequel elle s’exprimait pour la première fois, Camille Svara a également répondu aux questions de Monaco Info.

« Je ne suis pas la véritable Madame le Maire, Monsieur Marsan reste le Maire, a-t-elle assuré. Je supplée pendant son absence, son empêchement. Il est évident que ma vie a changé, puisque je suis beaucoup plus présente à la Mairie. La maison des Monégasques, c’est presque ma maison aujourd’hui. C’est normal, et je suis heureuse de pouvoir rendre ce service à la Principauté. »

Camille Svara remplace Georges Marsan pour une durée indéterminée – © Ameller

Si elle était jusqu’à présent en charge du volet social et de la Médiathèque, Camille Svara doit désormais « avoir un œil sur tout. » « Je me dois de voir toutes les délégations avec les délégués, poursuit-elle. Il n’y a pas tellement de complexité, parce qu’on a la chance d’avoir un personnel formidable, qui a bien sûr été très chamboulé, atterré, mais il est là et il continue le travail. »

Confirmant que, malgré ces événements, tous les services fonctionnent parfaitement au sein de la Mairie, Camille Svara a également affirmé à Monaco-Matin qu’il n’était pas question de l’élire en lieu et place de Georges Marsan : « il n’y a pas de raison. (…) Ce n’est qu’en cas de démission du maire ou de révocation du ministre d’État. (…) Pour l’instant il n’y a pas d’élection, à moins que le conseil ne me supporte pas et qu’ils démissionnent tous. »