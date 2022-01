Changement de lois, nouveaux magasins, gratuité des bus… Petit tour d’horizon des changements qui vont marquer 2022 en Principauté.

1. Les bus gratuits pendant deux mois

Annonce phare du Conseil national en décembre dernier, la gratuité des bus sera testée en Principauté en octobre et novembre 2022. Le but serait de favoriser la mobilité douce à Monaco et d’encourager les usagers à privilégier le bus plutôt que la voiture. Un dispositif temporaire, dont les conditions précises seront définies au cours des prochains mois.

2. La nouvelle chaîne télé Monte-Carlo Riviera

Le 9 décembre dernier, la Principauté officialisait l’adhésion de Monaco au groupe TV5 Monde. La future chaîne de télévision publique, Monte-Carlo Riviera, sera 100% consacrée à la Principauté et sera diffusée dès le mois de septembre dans 200 pays, ce qui représente 60 millions de téléspectateurs. La chaîne proposera un journal télé, des documentaires et des talk-shows.

3. L’acquisition de la nationalité par le mariage en vingt ans

Autre gros changement : l’acquisition de la nationalité monégasque grâce au mariage. Dès le 30 juin 2022, il faudra justifier de vingt ans de mariage, contre dix aujourd’hui, pour demander la nationalité. Le but est de protéger le modèle social en place, face à la croissance rapide du nombre de Monégasques. Le Conseil national a estimé que vingt ans était la durée nécessaire pour s’intégrer pleinement à une communauté.

4. La lutte contre le harcèlement scolaire renforcée

La rentrée scolaire 2022 marquera l’entrée en vigueur de la loi sur le harcèlement scolaire. Le texte prévoit une plus grande sensibilisation des élèves et du corps enseignant, la désignation d’un référent, la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat et des sanctions pénales envers les auteurs de violences dans le cadre scolaire.

5. Les emballages alimentaires et les jouets en plastique interdits

Alors que Monaco souhaite bannir le plastique à usage unique d’ici 2024, l’année 2022 marque une nouvelle étape dans le calendrier du Gouvernement : la fin des emballages (films et étiquettes plastiques) autour des fruits et légumes, effective depuis le 1er janvier dernier. Sont également interdits les sachets de thé non biodégradables et les jouets en plastique des menus enfants. Les entreprises sont obligées de mettre de la vaisselle à disposition des employés sur les lieux de restauration et les couverts jetables sont payants dans les snacks et restaurants.

© DR

6. L’ouverture des magasins du Larvotto et l’arrivée d’IKEA à Nice

Avec une fin des travaux prévue pour le printemps 2022, le Larvotto fait peau neuve. Un institut de beauté, une boulangerie, trois restaurants et une boutique de décoration doivent y ouvrir leurs portes. De son côté, la marque suédoise IKEA ouvrira à Nice le 11 mai 2022, dans le quartier de Saint-Isidore, et compte embaucher 400 salariés.

7. Les nouveaux restaurants et la rénovation du Café de Paris

Autre nouveauté sur le Larvotto : le restaurant Big Mamma. L’enseigne de restauration italienne sera à l’extrémité du complexe, côté Méridien. En parallèle, le libanais Em Sherif s’installera à l’Hôtel de Paris (à la place d’Omer, d’Alain Ducasse), au printemps prochain. Enfin, le Café de Paris fermera pour rénovation fin février. Les locaux seront déplacés dans la Salle Empire jusqu’à la fin des travaux en 2023.

© Facebook Café de Paris Monte-Carlo

8. Une meilleure circulation entre Nice et Monaco

Le train entre Les Arcs et Vintimille devrait circuler normalement dès le 2 avril prochain, date annoncée par la SNCF pour la fin des travaux de rénovation en cours. Travaux qui contraignent les trains à ne circuler que sur une seule voie entre Nice et Eze-sur-Mer et qui donnent lieu à la suppression de certains horaires et à des rames surchargées aux heures de pointe. Pour les automobilistes, la bretelle de Beausoleil, sur l’A8, devrait être mise en service fin 2022, pour désengorger le trafic au niveau de la Turbie. Une piste cyclable le long de la basse corniche est également prévue pour l’été prochain.

© DR

Quant au transport maritime, les paquebots de croisière, interdits d’entrer dans les ports depuis 2020 en raison de la crise sanitaire, pourraient revenir en Principauté en avril 2022. Olivier Lavagna, Directeur général de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), nous précise que la confirmation est toujours en attente. Mais une chose est certaine : les prochains navires seront limités à 250 mètres et 1 250 passagers, pour viser une clientèle avec un meilleur pouvoir d’achat.

9. Le casque obligatoire en trottinette électrique

Dès le 24 janvier prochain, pour réduire le risque d’accidents sur la voie publique, les usagers en trottinette électrique auront pour obligation de porter un casque de protection. Jusqu’à présent, cette disposition ne s’appliquait qu’aux mineurs. Le casque obligatoire s’ajoute aux autres réglementations en vigueur : vêtements ou équipements rétro-réfléchissants, avertisseurs sonores, feux et dispositifs réfléchissants.

10. Le nouveau format du Grand Prix de Monaco

Dernière grande nouveauté : le Grand Prix de Monaco 2022, prévu du 26 au 29 mai, change de format. Désormais, le jeudi ne sera plus consacré aux essais, comme les années précédentes, mais aux courses annexes. Les essais libres auront lieu le vendredi, les qualifications le samedi et la course le dimanche. C’est donc la fin de la traditionnelle « journée de repos » après le jeudi de l’Ascension, même si les pistes resteront mobilisées pour quatre jours.