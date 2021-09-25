











Генеральный директор Формулы-1 заявил в среду, что следующий Гран-при Монако будет проходить в течение трех дней вместо обычных четырех.

Сессий свободных заездов по четвергам больше не будет! Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) вызвал переполох в мире Формулы-1, объявив, что в следующем Гран-при Монако будет на один день соревнований меньше.

«Гонки в Монако будут проходить три дня подряд и состоятся в пятницу, субботу и воскресенье», — сообщил CNN генеральный директор Формулы-1. Он также подтвердил, что Гран-при Франции состоится в 2022 году, добавив, что «[его] намерение — провести 23 гонки в течение года» и «закончить сезон раньше».

Программа Гран-при 2022 года все еще находится в стадии разработки

В настоящее время организаторы работают над реорганизацией Гран-при Монако. Программа, как ожидается, будет утверждена 15 октября на Всемирном конгрессе FIA. Свободные заезды, исторически запланированные на праздник Вознесения, будут перенесены на следующий день.

Однако все мероприятие будет длиться четыре дня, поскольку в это время также проходят гонки Formula 2, Formula Regionale by Alpine и Porsche Supercup. Это наверняка стало облегчением для владельцев магазинов и ресторанов, которые ценят большое количество туристов, приезжающих в Княжество каждый год по случаю Гран-при.

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