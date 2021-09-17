











Автомобильный Клуб Монако представил календарь на сезон 2022 года. В программе — множество легендарных событий.

Любителей автоспорта ждет новый захватывающий сезон в Монако. В этом году Автомобильный клуб Монако (ACM) запланировал не менее семи мероприятий: богатая программа на радость энтузиастам.

Маршрут традиционного ралли Монте-Карло (17-23 января 2022) изменен на 95%. Впервые с 2014 года трасса переориентирована на Княжество, а не на Гап. Помимо этого, запланировано еще шесть гонок.

Календарь Автомобильного Клуба Монако — 2022

Ралли Монте-Карло: 17-23 января 2022

Историческое ралли Монте-Карло: 27 января — 2 февраля 2022

Классическое ралли Монте-Карло: 31 января — 2 февраля 2022

E-Prix Монако: 30 апреля 2022

Исторический Гран-при Монако: 13-15 мая 2022

Гран-при Монако, Формула-1: 26-29 мая 2022

E-Ралли Монте-Карло: 19-23 октября 2022

E-Prix Монако снова возвращается в новом сезоне (30 апреля 2022 года), как и исторический Гран-при Монако (13-15 мая 2022 года). В ближайшее время откроется касса Гран-при Монако Формулы-1 (26-29 мая 2022).

Некоторые мероприятия запланированы на зиму: это Историческое ралли Монте-Карло (27 января — 2 февраля 2022 года) и Классическое ралли (31 января — 2 февраля 2022 года). Это уникальная возможность увидеть легендарные модели автомобилей на улицах Монако. Завершит сезон E-Ралли Монте-Карло: это событие обещает быть зрелищным.

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