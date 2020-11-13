











Владелец «Формулы-1», компания Liberty Media, недавно представила календарь Чемпионата мира-2021. В ожидании трех Гран-при, запланированных в Монако в мае, можно погрузиться в атмосферу Автомобильного клуба Монако с помощью виртуальных туров.

Коронавирус требует от многих секторов проявить изобретательность и творческий подход, чтобы поддерживать связь со своими клиентами или членами, как в случае Автомобильного клуба. Организатор Гран-при призвал компанию Virtual Reality International предложить своим клиентам три виртуальных тура: по бару-ресторану, магазину и билетной кассе.

Посетители могут виртуально просмотреть товары или сделать заказ независимо от времени и места. Интересный вариант для фанатов в преддверии трех Гран-при Монако, которые пройдут весной.

>> Посетить : Automobile Club de Monaco

Covid-19: рост виртуальных тенденций

С начала кризиса в области здравоохранения появилось множество тенденций, связанных с новыми технологиями. Некоторые из них помогают обеспечить связь с клиентами и, следовательно, поддержать экономику. Другие предлагают переосмыслить взаимодействие.

С началом пандемии встречи были ограничены или, в лучшем случае, перестали быть такими близкими. В мире, где улыбки спрятаны под масками, а опасения иногда чересчур серьезны, виртуальное позволяет объединиться. Обсудить работу или совершить благородное действие, как это будет во время 21-ой «No Finish Line». Напоследок отметим, что после нескольких кликов мышью и смен экрана, в итоге все почти так же, как раньше.