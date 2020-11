Samedi 14 novembre (15h) sera donné le départ de la 21ème No Finish Line. Pendant huit jours non-stop, soit jusqu’au dimanche 22 novembre à 15 h, les participants pourront courir virtuellement en faveur des enfants malades ou défavorisés.

Dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, Children & Future, l’association organisatrice de l’événement a redoublé de créativité. Depuis 20 ans, elle organise une course caritative et enchaîne les défis. Après avoir dépassé les 3 millions de kilomètres parcourus, collecté plus de 4 millions d’euros reversés à des projets pour aider les enfants malades ou défavorisés, cette année, l’objectif est de parcourir 400 000 km ! Coronavirus oblige, la compétition sera connectée et donc accessible aux coureurs du monde entier.

Un nouveau format salué par le Prince Albert II

Sur les réseaux sociaux, l’organisation No Finish Line a chaleureusement remercié le Prince Albert II pour son soutien. En effet, le Souverain a appelé la population à faire preuve de solidarité en participant à cette édition inédite : « Les enfants ont besoin de nous. Il nous appartient de répondre présents, car chacune et chacun d’entre nous pouvons participer à cette course quel que soit le lieu où on se trouve dans le respect des règles sanitaires. » Par ailleurs, une seule règle demeure inchangée : un kilomètre parcouru équivaut à un euro reversé.

Nous sommes très honorés que SAS le Prince Albert II de Monaco apporte son soutien à Children&Future, association organisatrice de la No Finish Line Monaco. A découvrir en vidéo ci-dessous. #PrinceAlbertII #NFLMonaco #Monaco #principauté pic.twitter.com/ecypI98vmu — No Finish Line Monaco (@NoFinishLineMC) November 9, 2020

Wilfried Yeguete, parrain de la No Finish Line 2020

L’ancien champion de France avec le Mans en 2018 et joueur depuis 2019 de la Roca Team, a choisi de s’investir au service de la cause menée par Children & Future. « C’est une très belle cause. Je suis fier d’être le parrain de cet événement qui rejoint mes valeurs » a-t-il annoncé à nos confrères de Monaco Info.

Conditions de participation

Qu’il s’agisse d’inscriptions individuelles ou en équipes, elles se font sur le site de Children & Future du 12 octobre à 8 h au 22 novembre à 12 h pour les individuels et jusqu’au 11 novembre à 18 h pour les équipes. Pour participer ? Il faut télécharger l’application Zapsports, sélectionner la course No Finish Line et déclencher le chronomètre. Les résultats sont traités en continu et consultables à tout moment sur le site. Enfin, la remise des trophées aura lieu le 1er trimestre 2021 pour les participants locaux.