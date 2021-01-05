











За несколько дней до начала 89-го Ралли Монте-Карло, мы вспомнили 5 легендарных гонщиков, которые вошли в историю этой знаменитой монакской гонки: Себастьяны Лёб и Ожье, Томми Мякинен, Вальтер Рёрль и Карлос Сайнс. Пять легенд и их 25 побед на Ралли Монте-Карло… Поехали!

Себастьян Ожье (Франция) — 7 побед в Ралли Монте-Карло

Злые языки скажут, в этом вечном сравнении с Лёбом, что Себастьян Ожье является не совсем полноценным семикратным победителем легендарного монакского ралли. И все потому, что в 2009 году, когда Себастьян впервые победил в Монако (в своем первом ралли), за рулем Peugeot 207 S2000, монакский этап еще не был включен в календарь WRC, но в календарь ERC (European Rally Championship). В любом случае, это почти ничего не меняет, так как Ожье выиграл Ралли Монте-Карло еще шесть раз после этого с 2014 по 2019 годы. Совсем скоро он может стать победителем Ралли Монте-Карло четырех разных автомобилей.





Себастьян Лёб (Франция) — 7 побед в Ралли Монте-Карло

До появления Ожье, Себастьян Лёб был абсолютным чемпионом Ралли Монте-Карло. Семикратный победитель ралли навсегда вписал свое имя в историю этапа в период между 2003 и 2013 годами. За рулем Citröen Xsara, C4 и DS3, девятикратный чемпион мира по ралли одержал все или почти все победы в течение 10 лет. Только Маркус Грёнхольм (2006) лишил его победы (в 2010, 2011 и 2012 годах ралли входило в календарь IRC, и Лёб не принимал участия в гонке в эти годы). В этом году Себастьяна Лёба не будет на старте гонки в Монако.





Томми Мякинен (Финляндия) — 4 победы в Ралли Монте-Карло

Он считается одним из первых «Летучих финнов» в ряду знаменитых финских автогонщиков, оставивших, в разные годы, след в истории WRC: Ари Ватанен, Тимо Мякинен и Паули Тойвонен. Сверхбыстрый пилот, который, не колеблясь, рисковал, «кусая» обочину дороги. Уроженец городка Пууппола, четыре раза подряд одержал победу в Ралли Монте-Карло в период с 1999 по 2002 год. Четырехкратный чемпион мира по ралли (1996, 1997, 1998, 1999), «Летучий финн» был главной звездой ралли на рубеже тысячелетий, пока Себастьян Лёб не занял «Олимп» мирового ралли на долгие десять лет.





Вальтер Рёрль (Allemagne) — 4 победы в Ралли Монте-Карло

Двухкратный чемпион мира по ралли, немец Вальтер Рёрль – первый и пока единственный гонщик, одержавший победу на Монте-Карло за рулем четырех разных производителей. Четыре победы, четыре машины! Fiat 131 Abarth, Opel Ascona 400, Lancia Rally 037 и Audi Sport Quattro A2 позволили Вальтеру Рёрлю включить Монте-Карло в свой список наград (1980, 1982, 1983, 1984).

На мой взгляд, победа в Ралли Монте-Карло имела большее значение, чем титул чемпиона мира





Карлоc Сайнс (Испания) — 3 победы в Ралли Монте-Карло

Молодому поколению он в первую очередь известен благодаря своему выступлению в ралли «Дакар» в Африке, в Южной Америке и с недавних пор в Саудовской Аравии. Но до своих знаменитых побед в легендарной гонке в 2010, 2018 и в 2020 гг, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего («Феррари»), получил признание благодаря победам в Ралли Монте-Карло.

Двухкратный чемпион мира по ралли (1990, 1992), испанец трижды побеждал в Монако (1991, 1995, 1998), дважды с Toyota (Celica GT-4 ST165 и Corolla WRC) и один раз с Subaru (Impreza 555). В прошлом году Карлос Сайнс был избран величайшим ралли-пилотом в истории (по версии WRC), опередив даже Себастьяна Лёба.





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