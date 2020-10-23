











Бывший гонщик Формулы-1 и чемпион мира Нико Росберг объявил о создании собственной команды для участия в чемпионате Extreme E Championship.

Ранее об участии в гонке объявил пилот F1 Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton). После об участии в гонке рассказал Нико Росберг. Немецкий гонщик сделал заявление в Twitter 22 октября.

«Я счастлив создать собственную команду Rosberg Xtreme Racing. Extreme E сочетает в себе настоящие гонки, жесткую конкуренцию, экологически чистые технологии и чистую мобильность для сохранения окружающей среды», — сказал гонщик.

Сотрудничество с Фондом Князя Монако

Команда Нико Росберга будет работать с международными организациями, в том числе с Фондом Князя Монако Альбера II, чтобы остановить «локальное и долгосрочное воздействие в попытке нивелировать ущерб, нанесенный изменением климата», — добавил Нико Росберг.

Чемпионат Extreme E уникален тем, что проводится в отдаленных районах с хрупкими экосистемами. Так организаторы повышают осведомленность о последствиях изменения климата. Соперничество между Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном, бывшими товарищами по команде Mercedes по Формуле 1, стало важной частью истории автоспорта. Так что нет никаких сомнений в том, что фанаты гонок будут рады увидеть на поле соревнования команд Rosberg Xtreme Racing и X44.

The adventure begins…⚡️ What do you think of our design? #RXR pic.twitter.com/hlmSZp2AFq — Rosberg Xtreme Racing (@rosbergxracing) October 22, 2020