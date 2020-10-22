











Международная серия внедорожных экологически чистых гонок Extreme E стартует в 2021 году. Extreme E Racing объявил о поиске ученых, которые будут проводить исследования, связанные с океаном, на борту корабля «St Helena».

Компания Extreme E объявила о приеме заявок от ученых для проведения исследований изменения климата, связанных с морской средой. Исследования будут проходить на борту корабля «St Helena», который будет путешествовать с командами гонщиков и с автомобилями по всему миру. Исследование будет сосредоточено на понимании изменения климата и последствиях, а также на методах адаптации к изменениям климата.

«Это возможность для широкого круга ученых. Мы надеемся привлечь внимание тех, кто сейчас не занят на кораблях по всему миру», — сказала старший научный сотрудник Оксфордского университета Люси Вудалл (Lucy Woodall).

Экологические гонки при поддержке Льюиса Хэмилтона

Гоночную серию, которая стремится к экологической нейтральности, поддержал пилот F1 Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton). Он основал свою собственную гоночную команду Extreme E.

«Extreme E мне очень понравился своей экологической направленностью. Каждый из нас способен изменить ситуацию к лучшему. Это многое для меня значит — я могу совместить свою любовь к гонкам и любовь к нашей планете, чтобы оказать положительное влияние», — сказал Хэмилтон.

Все гонки будут проходить в удаленных местах, которым угрожает изменение климата. В настоящее время подтверждены гонки в Бразилии, Сенегале и Гроенланде