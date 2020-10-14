











Согласно отчету Swiss Re, пятой части стран мира грозит разрушение экосистем. При этом более половины мирового ВВП зависит от функционирования биоразнообразия.

Исследование страховой компании Swiss Re о биоразнообразии вызывает тревогу: пятая часть стран мира находятся под угрозой разрушения экосистем. В 39 странах на хрупкие экосистемы приходится более трети суши.

Самые низкие оценки в рейтинге биоразнообразия получили Мальта, Израиль, Кипр, Бахрейн и Казахстан. Самые высокие баллы — у Бразилии и Индонезии. В Европе самый низкий балл — у Италии.

«Пятая часть стран мира (20%) подвержена риску разрушения своих экосистем из-за сокращения биоразнообразия и связанных с ним услуг», — говорится в отчете. Здоровая экосистема важна для доступа к основным ресурсам, таким как еда, хорошее качество воздуха, вода.

Монако борется с вырубкой лесов

При составлении отчета во внимание принимались следующие факторы: безопасность воды, деятельность по вырубке лесов, обеспечение продуктами питания, сохранность среды обитания разных видов, плодородие почвы, регулирование качества воздуха и климата, защита прибрежных районов.

«Существует очевидная необходимость в оценке состояния экосистем, чтобы мировое сообщество могло минимизировать дальнейшее негативное воздействие на экономику во всем мире», — сказал Кристиан Мументхалер (Christian Mumenthaler), генеральный директор Swiss Re’s Group.

В 2006 году Князь Монако Альбер II создал Фонд «для решения тревожной экологической ситуации на нашей планете». Фонд реализует несколько инициатив, включая проекты по борьбе с вырубкой лесов и обеспечения доступа к чистой воде. Узнать больше о работе Фонда можно по ссылке.