Первое из четырех заседаний Национального совета, посвященных рассмотрению бюджета на 2022 год, состоялось 6 декабря. Избранные представители приветствовали профицит бюджета в размере 2,9 млн евро, которого удалось достичь несмотря на пандемию. На заседании также обсудили несколько инициатив.

В Монако должен появится новый завод по переработке отходов. Проект получил одобрение, так как он гораздо меньше загрязняет окружающую среду, чем нынешняя станция, построенная в 1980 году. Здание планируется построить на территории будущего квартала Карла III.

600 домов будут построены до конца 2023 года. Избранные представители опасаются, что к 2025 году будет наблюдаться нехватка государственного жилья из-за задержки сдачи объекта в Бель-Эйр. Государственный министр Пьер Дарту подтвердил намерение правительства по продаже недвижимости для некоторых постоянных жителей (Enfants du Pays), чтобы они могли купить доступное жилье.

На заседании были подтверждены и другие проекты: к примеру, сдача в 2024 году острова Пастера, в котором будут располагаться колледж и административные офисы. По просьбе Национального совета будет также введен бесплатный проезд на автобусах в Княжестве. Это временная мера, которая будет действовать в октябре и ноябре 2022 года для тестирования системы.

Наконец, избранные представители приветствовали количество кандидатов, подавших заявки на участие в «Школе игр» SBM. Из 40 претендентов было отобрано около 20 человек, которые начнут обучение в январе.