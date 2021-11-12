Новая инициатива Комитета по защите прав женщин началась 4 октября с распространения 150 000 хлебных пакетов в булочных Costa, l’Epi d’Or, а также Mullot. Спустя месяц операция, похоже, пошла на убыль.

«Насилию нет места в наших жизнях». Это лозунг социальной кампании Комитета по защите прав женщин, который печатается, наряду с экстренными номерами, на пакетах для хлеба. Смысл этой новой и оригинальной идеи ассоциации — отправить сигнал в дома людей. Именно там происходит большинство случаев насилия в отношении женщин: каждый второй случай совершается в доме жертвы или в доме преступника, согласно отчету IMSEE и Комитета по правам женщин за 2020 год.

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Клиенты сказали «Браво!»

Эта инициатива была положительно воспринята клиентами. Менеджер булочных Costa, будучи на связи с восемью точками в Княжестве, сразу же подтвердил энтузиазм покупателей. «Клиенты говорили нам, что это очень хорошая инициатива. Люди очень хорошо восприняли эту идею».

«Отзывы булочных были очень положительными, и они продолжают дистрибуцию пакетов», — подтверждает Селин Котталорда (Céline Cottalorda), межведомственный делегат по правам женщин. Она добавляет, что все сотрудники понимают смысл кампании и могут объяснить ее посыл.

© Управление по коммуникации / Stéphane Danna

Действительно, успех отчасти обязан сотрудникам булочных, которые стараются поддержать эту инициативу. Как например менеджер булочной Mullet в торговом центре района Фонвьей. Она терпеливо отвечает на вопросы покупателей и обьясняет смысл социальной кампании. Однако проблема этой булочной, особенно популярной во время обеденного перерыва, заключается в том, что зачастую клиенты хотят побыстрее получить свой заказ и уйти. В данном случае акция теряет свой смысл. «На хлебный пакет даже никто не смотрит», — говорит менеджер.

Возможно, 25 ноября, хотя бы один день, они почувствуют себя немного более осведомленными о проблеме Булочная l’Épi d’Or

Повседневность берет верх

То же самое наблюдается и в булочной l’Épi d’Or, где нам объяснили, что клиенты уже больше не спрашивают о кампании. «В самом начале они говорили нам что мы делаем правильное дело». Затем, со временем, повседневность берет верх. «Большинство наших клиентов приходят каждый день, и как только проходит эффект новизны…». Это мнение подтвердила одна из постоянных клиенток, которую мы опросили на выходе из булочной. Сначала она была приятно удивлена, но теперь не обращает особого внимания.

«Возможно, 25 ноября, хотя бы один день, они почувствуют себя немного более осведомленными о проблеме», — добавляет пекарь, имея в виду Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Селин Котталорда объясняет, что этот день будет освещаться Комитетом по правам женщин, и в него будет включена операция по выдаче пакетов с хлебом. В прошлом году ассоциация сняла пронзительный короткометражный фильм о «призрачной пандемии», говоря о домашнем насилии против женщин. Настоящий бич, который не обходит стороной и Княжество.

Дополнительная информация об инициативе доступна на сайте Комитета по правам женщин и по телефону 0800 91 90 10 ; Номера экстренных служб: 18 или 112 для вызова службы спасения, 17 или (+377) 93 15 30 15 для полиции, (+377) 97 98 97 69 для скорой медицинской помощи CHPG.