Суверенный Князь поддерживает призывы к немедленному прекращению огня.

Тогда как Государственный Министр высказался по данному вопросу несколько дней назад, позиция Князя Альбера II о российско-украинском конфликте была изложена в сообщении Княжеского Дворца в понедельник 28 февраля.

«Суверенный Князь выражает свою полную солидарность с украинским народом, пострадавшим от военных операций и бомбардировок, и поддерживает призывы к немедленному прекращению огня.

Княжество Монако подчеркивает свою приверженность соблюдению норм международного права, суверенитету, целостности и независимости государств. Монако твёрдо заявляет, что разногласия и конфликты должны быть урегулированы исключительно путем диалога и дипломатии.

Суверенный Князь поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение боевых действий, достижение договорённости и вывод российских войск с территории Украины.

Монако выражает твёрдую поддержку украинскому народу и призывает к соблюдению норм гуманитарного права. Также, Княжество выражает готовность оказать содействие гуманитарным организациям, мужественно приходящим на помощь нуждающимся в зоне конфликта.

В соответствии со своими международными обязательствами, Княжество безотлагательно приняло и привело в исполнение процедуры замораживания средств и экономические санкции, идентичные утверждённым большинством государств Европы.»