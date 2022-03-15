Также, в Центре ведется сбор средств для оказания помощи украинскому населению.

Новая инициатива солидарности в Княжестве. Кардиоторакальный Центр Монако (Centre Cardio-Thoracique de Monaco) осуществил ряд мер в помощь Украине в период военного конфликта с Россией, разразившегося 24 февраля.

Центр только что направил в Детскую больницу Киева гуманитарную помощь в виде лекарственных средств, в сотрудничестве с Красным Крестом Монако. Также, медицинское учреждение поспособствовало предоставлению жилья поблизости от Монако двум украинским матерям с двумя детьми.

Другая важная инициатива: с понедельника 14 марта Центр организует среди своих сотрудников большой сбор пожертвований в виде товаров для детей, средств гигиены и ухода за телом и продуктов питания. Пожертвования будут доставлены в пункт сбора Кап-д’Ай (Cap d’Ail), согласно рекомендации Красного Креста Монако.

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«Эта акция солидарности с Украиной еще раз свидетельствует об активном участии Центра в гуманитарных и благотворительных инициативах. — говорится в официальном сообщении Центра. — Действительно, с момента своего основания Кардиоторакальный Центр всегда оказывал помощь наиболее нуждающимся пациентам и их семьям, а также оснащал медицинские учреждения развивающихся стран, поставляя им контейнеры с оборудованием.»