Поддержку украинскому зоопарку из Харькова оказывают уже несколько недель. С призывом помочь обратилась депутат из Ниццы Элен Грануйак (Hélène Granouillac). На зов о помощи оперативно откликнулся Зоологический сад Монако и пожертвовал корм для животных.

Директор Зоологического сада Монако Лоран Пейронель (Laurent Peyronel) совершил щедрый поступок и отправил животным из харьковского зоопарка 550 кг корма. Еда предназначена, в частности, для птиц. Для брошенных собак и кошек также были собраны пожертвования. «Животным практически нечего есть […], зоопарк был вынужден принять 200 оставленных собак и кошек», — поясняет фотограф из Монако Жан-Пьер Дебернади (Jean-Pierre Debernadi) в своей публикации в Facebook.

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Пожертвования были переданы депутату Элен Грануйак, которая и сообщила о ситуации в зоопарке, бросив клич о помощи несколько недель назад, и члену руководства зоопарка Светлане Минченко,

Четвероногие жертвы войны

В Украине особенно страдают от войны те животные, чьи хозяева были вынуждены оставить их или были убиты. Степан, украинский кот с миллионом подписчиков, — тому пример. В конце февраля они с хозяйкой бежали из Харькова и на время нашли пристанище на Лазурном берегу. Анна направила популярность своего кота на службу привлечения внимания людей к страданиям животных на войне.