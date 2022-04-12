Знаменитый кот Степан из Харькова номинирован на премию World Influencers and Bloggers Awards 2022 в категории «Самый влиятельный блогер года».

Публика ждёт появления своего любимца на красной ковровой дорожке набережной Круазетт! В этом году церемония награждения победителей премии World influencers and bloggers awards (Wiba) состоится в Каннах 18 и 19 мая. В списке номинантов, среди звёзд социальных сетей, появилась и фотография знаменитого кота в голубом галстуке-бабочке.

Его история не оставила пользователей социальных сетей равнодушными: вместе со своей хозяйкой он бежал из Украины, чтобы найти убежище на Лазурном берегу. Пушистый блогер был популярен ещё до войны, но сейчас на аккаунт Степана (@loveyoustepan) подписаны уже более миллиона человек.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь Украине. Ранее Степан со своими подписчиками собрал более 10 тысяч долларов в помощь животным-соотечественникам. В сообщении, опубликованном на странице в Facebook, организаторы премии рассчитывают на поддержку приглашённых лидеров мнений, чтобы «собрать значительную сумму средств для помощи детям, пострадавшим от войны в Украине».

Полезная информация:

Отель Martinez, Канны

Продажа билетов на сайте премии Всемирной ассоциации инфлюенсеров и блогеров Wiba