Вы можете пожертвовать товары первой необходимости в Пространстве Лео Ферре (l’Espace Léo Ferré).

Новая инициатива солидарности с Украиной. После призыва Красного Креста Монако к пожертвованиям, Мэрия Монако, в свою очередь, объединяет усилия в помощь украинскому населению, в период конфликта этой страны с Россией.

Для оказания помощи вы можете сдать товары первой необходимости во время сборов, организованных в Пространстве Лео Ферре в четверг 3-го и пятницу 4 марта, с 09:00 до 17:30.

Необходимые товары: