Вы можете пожертвовать товары первой необходимости в Пространстве Лео Ферре (l’Espace Léo Ferré).
Новая инициатива солидарности с Украиной. После призыва Красного Креста Монако к пожертвованиям, Мэрия Монако, в свою очередь, объединяет усилия в помощь украинскому населению, в период конфликта этой страны с Россией.
Для оказания помощи вы можете сдать товары первой необходимости во время сборов, организованных в Пространстве Лео Ферре в четверг 3-го и пятницу 4 марта, с 09:00 до 17:30.
Необходимые товары:
- Оснащение: спальные мешки, спасательные одеяла…
- Гигиена: гель для душа и мыло, зубная паста, зубные щетки, подгузники, молочные смеси, бритвы, пена для бритья, прокладки…
- Первая помощь: одноразовые перчатки, хирургические маски, бинты, повязки, антисептические средства…