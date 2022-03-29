В программе: пять благотворительных представлений в рамках Международного Дня Цирка 19 апреля.

Насладиться радостями цирка и поддержать Украину: это возможно! Международный Цирковой Фестиваль Монте-Карло объявил о проведении пяти благотоворительных представлений в пользу украинских цирковых школ, которые состоятся в течение трёх дней:

Пятница 15 апреля – 20:00

Суббота 16 апреля – 15:00 / 20:00

Воскресенье 17 апреля – 11:00 / 15:00

Посетите Театр имени Княгини Грейс (Théâtre Princesse Grace), чтобы насладиться уникальным благотворительным мероприятием под высоким патронажем Принцессы Стефании, в котором примут участие студенты цирковых школ Киева (Kiev) и Харькова (Kharkiv), а также труппы цирка Будапешта (cirque de Budapest) и цирковой школы «Tous en piste» из города Турретт-Леванс (Tourrette-Levens).

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Практическая информация: