Париж 2024: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили Елисейский дворец перед Олимпийскими играми

26 июля, за несколько часов до начала долгожданной церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен были торжественно приняты президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой, Брижит Макрон, в Елисейском дворце.

Эта встреча на высшем уровне, отмеченная элегантностью и радушием, прошла перед рядом престижных событий в честь открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Накануне церемонии открытия княжеская чета удостоила своим присутствием приглашенных на эксклюзивный ужин, организованный Международным олимпийским комитетом (МОК) под величественной пирамидой Лувра.

Президент Макрон выразил свою благодарность за участие Князя Монако и его супруги в празднествах, подчеркнув важность этих игр для Франции и для международного единства.

На церемонии открытия княжескую чету сопровождали их дети-близнецы, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла.

Прием в Елисейском дворце и ужин в Лувре являются частью протокольных и праздничных мероприятий, направленных на развитие олимпийского духа и дружбы между народами. Несколько фотографий с этих громких событий.

Князь Альбер II поддерживает ценности олимпийского движения

Княжеская чета на ужине в Лувре © Жанна Аккорсини (Jeanne Accorsini)

© Элиот Блонде (Eliot Blondet)