Париж 2024: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили Елисейский дворец перед Олимпийскими играми
26 июля, за несколько часов до начала долгожданной церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен были торжественно приняты президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой, Брижит Макрон, в Елисейском дворце.
Эта встреча на высшем уровне, отмеченная элегантностью и радушием, прошла перед рядом престижных событий в честь открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Накануне церемонии открытия княжеская чета удостоила своим присутствием приглашенных на эксклюзивный ужин, организованный Международным олимпийским комитетом (МОК) под величественной пирамидой Лувра.
Президент Макрон выразил свою благодарность за участие Князя Монако и его супруги в празднествах, подчеркнув важность этих игр для Франции и для международного единства.
На церемонии открытия княжескую чету сопровождали их дети-близнецы, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла.
Прием в Елисейском дворце и ужин в Лувре являются частью протокольных и праздничных мероприятий, направленных на развитие олимпийского духа и дружбы между народами. Несколько фотографий с этих громких событий.