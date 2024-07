Parigi 2024: ecco i primi risultati degli atleti monegaschi ai Giochi Olimpici

Gli atleti monegaschi sulla barca per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 © Comitato Olimpico Monegasco

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono in pieno svolgimento e gli atleti monegaschi ce la stanno mettendo tutta per lasciare il segno. La delegazione monegasca, sebbene modesta in termini numerici, ha una determinazione incrollabile e compete con i migliori del mondo.

Alla cerimonia di apertura, i portabandiera Lisa Pou e Théo Druenne hanno guidato con orgoglio la delegazione monegasca davanti al pubblico parigino. Lisa Pou, nuotatrice maratoneta, e Théo Druenne, nuotatore degli 800 metri stile libero, hanno entrambi dimostrato una determinazione e un entusiasmo esemplari.

Vediamo i primi risultati dei nostri atleti, da sabato 27 luglio a oggi.

Quentin Antognelli punta ai quarti di finale

Quentin Antognelli, canottiere monegasco, si è fatto notare a Vaires-sur-Marne classificandosi quarto nel canottaggio singolo (2.000 metri) con un tempo di 7:02.15. Nonostante questa performance, domenica mattina ha partecipato al ripescaggio, dove ha gareggiato con i concorrenti di Thailandia, Indonesia, India e Libia.

Il canottiere della Rocca si è ripreso alla grande vincendo la gara di ripescaggio con un tempo di 7:10.00, davanti a India (7:12.41) e Indonesia (7:19.60). Ora si prepara per i quarti di finale, in programma martedì mattina alle ore 10:10.

© DR

Xiaoxin Yang eliminata ai 32esimi di finale

Un duro colpo per Xiaoxin Yang al torneo di tennis da tavolo. Dopo essere stata esentata dal primo turno grazie al suo ranking, è stata purtroppo battuta dalla ceca Hana Matelova (4-2) ai 32esimi di finale.

La tennistavolista monegasca, in svantaggio per 2-0, è riuscita a rimontare fino al 2-2 prima di perdere gli ultimi due set.

© DR

Théo Druenne settimo negli 800m NL

Il nuotatore Théo Druenne (19 anni) si è piazzato al settimo posto negli 800 metri stile libero con un tempo di 8:25.01, migliorando comunque il suo tempo d’ingresso di 8:32.98.

Nonostante non sia arrivato al turno successivo, il risultato è comunque promettente per la sua futura carriera.

© DR

Menzione speciale per il rugbista Antoine Zeghdar e la sua medaglia d’oro.

La squadra francese di rugby a 7 si è aggiudicata la sua prima medaglia d’oro in casa vincendo contro una formidabile e imprevedibile squadra delle Fiji in finale.

Originario del Principato e formatosi nell’AS Monaco Rugby, Antoine Zeghdar ha svolto un ruolo cruciale in questa storica vittoria, portando i Bleus sulla vetta delle Olimpiadi di Parigi 2024.

© DR

Il Principe Alberto II sostiene i valori dell’olimpismo