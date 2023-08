Attention aux méduses sur les plages de la Côte d’Azur

La Pelagia noctiluca est une méduse urticante très présente dans la mer Méditerranée et sur les rivages des plages de la Côte d'Azur. © Facebook / Carole Chenu

En pleine vacances d’été, les plages du sud sont bondées de baigneurs. Si l’eau est très agréable, il faut rester vigilant quant à la présence des méduses.

À cette période de l’année, il n’est pas rare d’observer des méduses sur les plages de la Côte d’Azur et notamment la méduse pélagique, très présente en Méditerranée et dont la piqûre provoque des démangeaisons et une sensation de brûlure.

Où sont les méduses sur la Côte d’Azur ?

Au cours de l’été, des méduses sont aperçues sur le rivage des plus grandes plages de la côte. Cannes, Nice, Antibes… Sont-elles toujours là ? Pour le savoir, une application peut grandement vous aider. Chaque année, le laboratoire ACRI de Sophia-Antipolis établit une carte en temps réel qui vous renseigne sur la présence récente de méduse près d’une plage. Elle existe sous forme d’application pour smartphone et c’est aux baigneurs eux-mêmes de participer à sa régulière mise à jour. Pour une seconde source d’information, le site Méduséo propose le même service.

Sur ces deux plateformes, on observe d’ailleurs que la Principauté semble actuellement épargnée de la présence de l’animal marin.

Si la vigilance est de mise, il peut arriver qu’une méduse vous pique. Dans ce cas-là, trois principaux gestes sont à appliquer et ont d’ailleurs été rappelés par les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes :

Retirer les filaments restés sur la peau à l’aide d’une pince, ou en grattant du sable mouillé dessus.

Rincer la plaie à l’eau de mer et non à l’eau de douche qui ravive la douleur.

Désinfecter à l’aide d’antiseptique

En parallèle, voici quelques réflexes à ne pas avoir en cas de piqûre :

Ne pas appliquer d’alcool

Ne pas aspirer le venin

Ne pas uriner sur la plaie, cela peut créer une surinfection

Quels sont les effets d’une piqûre de méduse ?

Nous évoquions une sensation de brûlure et des démangeaisons après une piqûre d’une méduse pélagique, la plus urticante parmi ses semblables que l’on observe sur les côtes françaises. Sur l’instant, la douleur peut être observée comme une petite décharge électrique. Elle augmentera ensuite pendant une trentaine de minutes, c’est pour cela qu’il est important de s’en occuper rapidement.

Le plus grand risque concerne les réactions allergiques. Si vous ressentez une gêne respiratoire, des vertiges, des vomissements où que la personne piquée fait un malaise, appelez immédiatement les secours, au 15 (SAMU) ou au 18 (pompiers).

À noter que des zones protégées sont installées l’été sur les plages, grâce à des filets de protection. Il y en a notamment une sur la plage du Larvotto, les plages de Beaulieu-sur-mer, la plage Marquet à Cap d’Ail et bien d’autres.