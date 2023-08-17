Медузы угрожают пляжам Лазурного берега

В разгар летних отпусков южные пляжи кишат купальщиками. Вода – очень приятная, если бы не медузы.

В это время года на пляжах Лазурного берега много медуз, особенно пелагий, широко распространенных в Средиземном море, укусы которых вызывают зуд и ощущение ожога.

Где именно на Лазурном береге встречаются медузы?

Летом много медуз было замечено на крупнейших пляжах побережья. В Каннах, Ницце, Антибе… Они все еще там? Точно ответить на этот вопрос вам поможет одно приложение. Каждый год лаборатория ACRI из города Софиа-Антиполис составляет карту в реальном времени, на которой отмечается недавнее появление медуз в районе пляжей. Карта существует в виде приложения для смартфона, и купальщики сами участвуют в ее регулярном обновлении. Сайт Méduséo – второй источник информации, предлагающий те же услуги.

На обеих платформах можно заметить, что в Княжестве в настоящее время медуз не наблюдается.

Все о пляже Ларвотто этим летом 2023

Несмотря на всю бдительность, медуза может укусить. В этом случае необходимо принять три основные меры, о которых, кстати, напомнили спасатели департамента Альп-Маритим:

Удалить с поверхности кожи остатки волокон медузы с помощью пинцета или растереть пораженную кожу мокрым песком.

Промыть рану морской водой, а не пресной, которая только усилит боль.

Обработать рану антисептиком.

При этом, после укуса:

Нельзя промывать рану спиртом;

Нельзя пытаться высасывать яд;

Нельзя мочиться на рану, моча может вызвать вторичное заражение.

Что чувствуется после укуса?

Мы говорили об ощущении ожога и зуда после укуса пелагии, наиболее ядовитой из медуз, наблюдаемых у французских берегов. На мгновение кажется, что боль возникла от маленького электрического разряда. Боль нарастает в течение получаса, поэтому реагировать надо быстро.

Наибольший риск представляют аллергические реакции. Если вам трудно дышать, если началась рвота или вы чувствуете недомогание, немедленно обращайтесь за помощью по телефону 15 (неотложка) или 18 (спасатели).

Почему «нельзя приближаться к китообразным»?

Летом на пляжах создают безопасные зоны с помощью защитных сетей. Такие зоны есть на пляжах Ларвотто, Болье-сюр-Мер, Марке в Кап-д’Ай и многих других.