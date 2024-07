La chaleur arrive, les conseils d’un nutritionniste pour mieux la supporter

Glace, thé, café, smoothie sont-ils conseillés en été ? Quel régime privilégier ?

Les températures actuelles mettent notre corps à rude épreuve. Humidité et chaleur la journée, température constamment élevée la nuit, il devient difficile pour notre corps de récupérer. Voilà pourquoi, il est nécessaire d’adapter ses pratiques alimentaires à la température de manière à mieux supporter la chaleur étouffante.

Publicité

Pour nous aider à déceler le vrai du faux, Julian Alos, nutritionniste sportif auprès de l’Union Cycliste Monégasque (UCM), a répondu aux questions que l’on peut se poser.

Est-il conseillé de boire froid pour se rafraîchir ?

Selon Julian Alos, boire trop froid est contre-indiqué. En effet, les boissons très froides à glacées vont avoir tendance à augmenter la sudation et donc la déperdition d’eau en plus de causer des problèmes de digestion, si leur consommation est excessive. Il est recommandé de les boire lentement ou de privilégier des boissons fraîches mais pas trop.

Combien de quantité d’eau faut-il boire pour s’hydrater correctement ?

Si d’ordinaire, il est conseillé de boire 2 litres d’eau par jour, en cas de forte chaleur, les besoins augmentent. Ainsi, Julian Alos recommande une consommation journalière de 2 litres et demi voire 3 litres pour une personne sédentaire. En cas d’efforts physiques, 1 litre d’eau peut encore être ajouté.

Le café et le thé, de bons alliés ?

Malheureusement, ils sont plutôt à limiter. Le nutritionniste explique que « le café et également le thé vont avoir tendance à augmenter le rythme cardiaque, la chaleur corporelle et donc la sudation. » De plus, pour ne rien arranger, les deux boissons sont diurétiques.

Et l’alcool dans tout ça ?

Évidemment, sa consommation est aussi à limiter. Son effet diurétique, comme le thé et le café, n’est pas pour aider. Ainsi, la consommation d’alcool devra être occasionnelle et il faudra résister aux apéros en série.

Les glaces, un bon moyen de se rafraîchir ?

Même s’il peut être agréable de consommer une glace en milieu de journée, Julian Alos conseille de les consommer pendant le repas ou au moins proche des repas. Une manière d’éviter « l’hypoglycémie réactionnelle, c’est-à-dire un taux de sucre qui descend beaucoup trop bas et procure un effet de fatigue et d’inconfort. » Le nutritionniste conseille de préférer les sorbets et de « consommer un fruit avec celui-ci, s’il est mangé dans l’après-midi, pour apporter des fibres et limiter cet effet. »

Thriller, érotisme et jeunes adultes : la sélection des livres de l’été de la Médiathèque de Monaco

Quid des smoothies et des jus ?

De même que pour les glaces, les sodas, les smoothies et les jus sont riches en sucre. Pour éviter des problèmes de glycémie, il est préférable de consommer les fruits entiers qui disposent, eux, de toutes leurs fibres.

Fruits et légumes à profusion

Côté nourriture, la nature est bien faite. En été, les fruits et légumes de saison correspondent parfaitement aux besoins. Riches en eau et légers, ils sont à manger de préférence crus. Le nutritionniste conseille de les consommer en salade.

Qu’elles soient complètes avec du riz ou des pâtes pour les féculents, du thon ou des œufs pour les protéines ou plus basiques en mélangeant les légumes comme les concombres, les tomates ou encore les courgettes, les salades sont d’excellentes alliées pour l’été. De plus, elles peuvent être consommées froide de manière à refroidir le corps.

Le régime méditerranéen parfait pour l’été

« C’est une alimentation très intéressante car riche en fruits et légumes cuisinés crus et accompagnés d’huiles végétales comme l’huile d’olive, de colza et de lin qui apportent de très bonnes graisses comme les omégas 3 et 6 », explique le nutritionniste. Bonne nouvelle pour nous les azuréens, nous sommes entourés de cette excellente cuisine méditerranéenne.

On vous emmène découvrir la nouvelle Promenade de la Mer à Menton, c’est parti !

Est-il préférable de grignoter ?

Comme pour le reste de l’année, Julian Alos conseille de prendre ses repas à heure fixe et de ne pas grignoter tout au long de la journée. La digestion étant un effort physique pour le corps humain, il est préférable de laisser le tube digestif se reposer.

Le nutritionniste tient à préciser que les pratiques citées précédemment peuvent s’appliquer à tout le monde contrairement aux régimes spéciaux qui doivent être adaptés à chaque personne.

La Principauté établit aussi quelques recommandations en cas de fortes chaleurs : Gouvernement Princier

Article publié le 23 juillet 2022