











Заведующий отделом аквариумов Океанографического музея Монако на протяжении последних 5-ти лет, 38-летний Оливье Брюнель играет ключевую роль в защите морских видов, содержащихся в стенах учреждения. Monaco Tribune представляет второй сюжет из серии «Герои Средиземноморья» и нашим героем стал большой любитель моря, знаток его флоры и фауны и отец троих детей.

Оливье долго сомневался перед тем, как согласиться на эту работу. Он даже никогда не был на Лазурном берегу, но всё же решил переехать в Монако, с женой и двумя детьми, чтобы занять ответственную должность в Океанографическом музее Монако. «Музей искал заведующего аквариумов», — вспоминает Оливье. — Когда со мной связались, я не сразу согласился. Регион меня не очень интересовал, мне больше по душе Атлантика. Однако, я всегда открыт для новых вызовов и в конце концов согласился. И сейчас мне здесь очень нравится».

В ответе за 10 000 морских видов

Учитывая количество представленных особей в Океанографическом музее, Оливье Брюнелю скучать не приходится. У Оливье в подчинении 12 человек, которые присматривают за 10 000 видами животных, живущих в аквариумах учреждения. Уроженец Ивелин, что в парижском регионе, полностью отдаёт себе отчёт в ответственности, которая лежит на его плечах. Рыба-клоун, мальгашская ночная акула, черепахи, морские коньки… Перед агрономом по образованию стоит задача наблюдать за аквариумами музея, за поведением рыб и различных видов. «Животные могут заболеть, без каких-либо причин, без изменений в условиях их содержания или в их питании. Проблем быть не должно, потому что большинство людей, посещающих музей, приходят сюда ради аквариума. Поэтому наша задача — чтобы животные были здоровы и всегда были в «хорошей форме». Это очень интересно, но это и большой стресс».

«Когда я вдали от моря дольше обычного — мне не по себе»

Что больше всего привлекло Оливье Брюнеля в этой работе — это миссия Океанографического музея Монако в исследовании морской флоры и фауны в разных частях света, от тропических морей до Средиземного моря. «Музей преследует образовательные цели, а не финансовые. Здесь главное рассказать людям о морях и океанах». Переехав в Монако пять лет назад, Оливье, успел стал отцом в третий раз на Лазурном берегу. Несмотря на детство в Париже, он всегда чувствовал свою связь с морем. «Родители меня часто привозили в Бретань на каникулы и когда мы возвращались домой, мне всегда было грустно. Поэтому я не упускал ни единой возможности, чтобы побывать на море». В свободное время наш герой увлекается парусным спортом и кайтсёрфингом. «Когда я вдали от моря дольше обычного — мне не по себе».

Работа на Кипре и в Мексике

После учёбы в Анже и 10 лет опыта работы с морской флорой и фауной, на Кипре, в Мексике и на Атлантическом побережье Франции, Оливье посчитал, что работа в Океанографическом музее — это возможность придать смысла его большой заинтересованности морем. И если вдруг вы увидите черепаху, которая будет барахтаться на мели и нуждаться в помощи и решите позвонить в институт океанографии, вам почти наверняка ответит Оливье. «Следует отличать функции аквариума от реабилитационного центра для животных. Аквариум — это инструмент, который служит институту океанографии в том, чтобы показать людям великолепие подводного мира, но главное — его хрупкость, что он нуждается в защите. Тогда как реабилитационные центр работает с дикой фауной, которая не окажется в аквариуме. Например, как в случае с пораненными в море морскими черепахами. Мы их лечим, проводим курс реабилитации и отпускаем обратно в море». В море, которое Оливье Брюнель так любит.