La Société des Bains de Mer signe un partenariat avec Be Safe Monaco

Stéphane Valeri, Président délégué de la SBM, et Camille Gottlieb, Présidente de Be Safe Monaco, signent un partenariat pour se mobiliser ensemble contre les dangers de l'alcool au volant © Frédéric Nebinger

Ce mercredi 17 avril, la Société des Bains de Mer s’est engagé auprès de Be Safe Monaco à former deux chauffeurs afin de conduire leur nouvelle navette nocturne.

Publicité

Cela fait sept ans que Be Safe Monaco lutte contre les dangers de l’alcool au volant et s’engage à faire de la prévention en particulier auprès de la jeunesse.

Cette initiative est vue d’un bon œil auprès des acteurs monégasques dont notamment la Société des Bains de Mer (SBM) qui s’engage à aider l’association monégasque.

« C’est un immense honneur pour nous que cette cause soit enfin mise en avant par les société privées ou publiques de Monaco. C’est une cause qui nous concerne tous qu’on soit conducteur, passager ou personne présente au mauvais endroit au mauvais moment », s’exclame la Présidente de Be Safe Monaco, Camille Gottlieb, au micro de Monaco Info.

Stéphane Valeri, Président délégué de la SBM, se dit être à l’origine de ce partenariat sur sa page LinkedIn : « J’ai souhaité associer nos établissements au dispositif mis en place par cette association monégasque. Mais devant certains drames qui se sont malheureusement produits en Principauté, nous avons voulu soutenir davantage encore cette démarche qui agit comme un dispositif complémentaire. »

Les bons réflexes à avoir en cas d’accident de la route à Monaco

La SBM s’engage à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août de former deux chauffeurs et de les mettre à disposition de Be Safe Monaco pour conduire une nouvelle navette nocturne tout l’été.

Celle-ci permettra de raccompagner les clients des différents lieux festifs de la Principauté inaptes à reprendre le volant. Elle sera disponible 7 jours sur 7, de minuit à 5 heures du matin.