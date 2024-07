Plus que quelques jours avant le spectaculaire Gala de la Croix-Rouge monégasque 

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et Camille Gottlieb au Gala de La Croix-Rouge 2023 © Pierre Villard / SBM

Tête d’affiche, animations, lieu… Voici toutes les informations à savoir sur le prochain Gala de la Croix-Rouge monégasque.

Ce vendredi 19 juillet, la Principauté va vibrer au rythme de la 75e édition du Gala de la Croix-Rouge monégasque.

Organisé dans la salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo en présence du prince Albert II, Président de la Croix-Rouge monégasque et de la Princesse Charlène, Vice-Présidente, cet événement caritatif mettra en lumière le travail quotidien des bénévoles auprès des plus vulnérables et viendra remercier la générosité des donateurs.

Cette 75e édition du Gala sera marquée par un dîner, préparé par Thierry Saez Manzanares, Chef du Sporting Monte-Carlo et des équipes de cuisine et sommellerie de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Pendant la dégustation, un film rétrospectif sur les 75 ans de l’évènement sera projeté afin de mettre à l’honneur la Croix-Rouge monégasque comme il se doit.

Tombola, feu d’artifice et concert

Mais il ne faut pas oublier la fonction première du bal : lever des fonds. C’est pourquoi une tombola, présentée par l’animatrice TV Tatiana Silva et l’athlète gréco-algérien Taïg Khris, viendra rythmer le dîner. À gagner ? Six lots prestigieux offerts par de grandes Maisons de luxe. Au programme également, un magnifique feu d’artifice tiré depuis la mer.

Et pour l’habituel concert du Gala, la Croix-Rouge monégasque a fait appel à un artiste britannique mondialement connu : Jamiroquai. Entre funk et jazz-électro, le mythique groupe, mené par le chanteur Jay Kay, mettra le feu à Monaco.

Notons également que l’œuvre de Wim Delvoye, Ball track, représentant le buste du fondateur de l’association sera offerte à la Croix-Rouge monégasque lors de cette soirée. Un très beau programme !

