Ambassadeur du tout-terrain britannique, le septuple champion du monde de Formule 1 a essayé l’INEOS Grenadier pour la première fois, en compagnie de Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice et fondateur de la marque INEOS.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Lewis Hamilton a apprécié l’expérience. Habitué à disputer des Grand Prix de F1 au volant de sa Mercedes, l’actuel cinquième du championnat du monde des pilotes s’est montré ébahi par les performances du 4×4 amené à concurrencer Land Rover.

On peut voir le véhicule britannique franchir des rivières, grimper des pentes raides ou encore partir en drift sur des sentiers en terre-battue. Un cocktail explosif pour ce tout–terrain qui ne devrait laisser personne indifférent.

Le tout-terrain, fabriqué en France, est d’ailleurs d’ores et déjà disponible à la commande. Conçu à partir d’une feuille blanche après le refus de Land Rover de vendre les droits de l’ancien Defender au résident monégasque Jim Ratcliffe, le Grenadier se décline en deux versions : Utility Wagon et Station Wagon.

Les deux modèles sont disponibles avec des moteurs six cylindres essence et diesel de 3,0 litres de cylindrée d’origine BMW, avec des puissances respectives de 285 ch et 249 ch. Le tout pour un prix débutant à partir de 60 950 euros.