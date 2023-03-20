INEOS запускает смелый проект по сокращению выбросов СО2

Цель проекта – улавливать углекислый газ и захоранивать его на глубине 1 800 метров.

Это – огромный шаг вперед для INEOS и мировая премьера в промышленности. 8 марта этого года концерн, который основал и возглавил монакский резидент, миллиардер Джим Рэтклифф, объявил о запуске новаторского проекта в области улавливания и хранения углерода.

Гигант химической промышленности решил внести свою лепту в «экологически чистое будущее» в виде проекта «Greensand»: консорциума 23 структур – предприятий, стартапов, государственных учреждений и университетов.

Цель проекта – улавливать СО2 в Бельгии и захоранивать его на бывшем нефтепромысле, на глубине 1 800 метров под морским дном. С разрешения наследного принца датского, Фредерика, такая операция была проделана в Северном море.

Со временем проект «Greensand» может позволить бесконечно и безопасно улавливать и захоранивать восемь миллионов тонн углекислого газа в год и сократить его выбросы в Дании на 40% к 2030 году.

«Пробил час энергетического перехода в Европе, час чистых технологий и чистой промышленности. Это – самая первая и полная производственная цепь по улавливанию и захоронению углекислого газа в Европе. Вы доказали, что это возможно. Что мы можем развивать нашу промышленность за счет инноваций и конкуренции и одновременно бороться с выбросами углекислого газа в атмосферу, благодаря изобретательности и сотрудничеству. Это и есть конкурентоспособная устойчивость Европы», прокомментировала событие Урсула фон дер Ляйен, Председатель Еврокомиссии.

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Европейская комиссия считает, что чтобы достичь своих целей в условиях изменения климата, к 2050 году ЕС должен будет захоранивать около 300 миллионов тонн СО2 в год. Если данный процесс улавливания докажет свою эффективность, он может открыть дорогу другим схожим проектам. По информации издания En Cause им может воспользоваться Великобритания.

В свою очередь, Джим Рэтклифф заявил, что данный проект является «прорывом в улавливании и захоронении СО2. Впервые углекислый газ успешно улавливается, пересекает границы стран и может абсолютно безопасно захораниваться в любой части планеты.»

Основатель проекта «Greensand», Джим Рэтклифф, считает, что «промышленники и власти должны теперь поддерживать дальнейшее развитие и развертывание программы улавливания и захоронения СО2, как решающего инструмента компенсации изменений климата.»