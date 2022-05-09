Княжеская семья в полном сборе на 10-м турнире по регби имени Святой Девоты.

В минувшие выходные Княгиня Шарлен впервые за несколько месяцев появилась на публике. В субботу 7 мая вся семья снова собралась в полном сборе на турнир по регби для детей до 12 лет. Во второй половине дня Фонд Княгини Шарлен Монако организовал мероприятие «Регби для всех», в котором приняли участие дети и молодые люди с ограниченными возможностями.

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети — наследный принц Жак и принцесса Габриэлла — всей семьей смотрели турнир. Княгиня Шарлен улыбалась в этот прекрасный день.

© Éric Mathon / Княжеский дворец

© Éric Mathon / Княжеский дворец

© Éric Mathon / Княжеский дворец

На турнире были представлены 14 стран: Андорра, Бельгия, Эквадор, Франция, Грузия, Маврикий, Ирландия, Италия, Люксембург, Марокко, Монако, Испания, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.

В конце соревнований Князь Альбер II лично вручил кубок команде мз Монпелье, победителям турнира.