Княжеская семья впервые за долгое время появилась на публике в полном составе по случаю проведения этапа Формулы E в Монако.

После долгого отсутствия, Княгиню Шарлен порадовала общественность своим присутствием на этапе Формулы Е, прошедшем в минувшие выходные в Монако. В сопровождении Князя и их детей, принцессы Габриэллы и наследного принца Жака, Шарлен приняла участие в награждении победителей.

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Князь Альбер и наследный принц Джеймс вручили кубок победителю гонки Стоффелю Вандурну. Княгиня Шарлен и принцесса Габриэлла наградили Митча Эванса, завершившему гонку на втором месте.

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Пользователи сети выразили свою радость по случаю появления на публике Княжеской семьи. «Какое счастье видеть воссоединение Княжеской семьи!» — пишет один из пользователей. Многие также оценили возвращение Княгини Шарлен.