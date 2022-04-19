Княжеский дворец опубликовал официальные пасхальные фотографии воссоединившейся Княжеской семьи.

Княжество с нетерпением ожидало увидеть эти фотографии. В эти выходные Княжеский дворец опубликовал прекрасные фотографии Князя Альбера II, Княгини Шарлен и их близнецов по случаю празднования Пасхи — первые официальные фотографии Княжеской семьи в 2022 году.

© Eric Mathon / Княжеский дворец Монако

Княгиня Шарлен также поделилась этим радостным моментом в своем аккаунте в Instagram с подписью: «Happy Easter ❤️». Фотографии были массово растиражированы в социальных сетях и получили большое количество добрых комментариев в адрес Княгини, которая наконец вернулась в семью. «Наконец-то воссоединились. Скорейшего исцеления тел их и сердец их. Пусть Святая Девота защитит их четверых, чтобы в их доме царили мир, здоровье и счастье», «Как приятно снова увидеть Княгиню! Слава Богу. Наконец, я счастлив видеть семью вместе. Радостно видеть этих малышей в окружении своих родителей».

Этот момент воссоединения семьи еще более ценен, поскольку Князь Альбер II, у которого диагностировали коронавирус еще менее недели назад, сдал повторный тест 17 апреля с отрицательным результатом. В пресс-релизе Княжеского дворца говорится, что Князь «смог возобновить все свои дела» после того, как был вынужден работать удаленно.

Еще одно прекрасное событие ознаменовало пасхальные выходные: в субботу вечером близнецы Княжеской четы посетили цирковое представление в Театре имени Княгини Грейс вместе с принцессой Стефанией на последнем представлении шоу украинских цирковых артистов. Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла стали неожиданными гостями этого благотворительного шоу, средства от которого пойдут на поддержку цирковых школ в Украине.