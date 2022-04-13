Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности.

В среду, 13 апреля, канцелярия Княжеского Дворца опубликовала коммюнике, в котором говорится следующее:

«Тест на коронавирус Его Светлейшего Высочества Князя Монако Альбера II дал положительный результат. Состояние его здоровья не вызывает ни малейшей обеспокоенности, он продолжает работать удалённо, поддерживая постоянную связь с членами своего кабинета, правительства и своими близкими сотрудниками. Этот период изоляции будет организован в полном соответствии с действующими санитарными нормами».

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