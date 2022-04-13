Однако страна с большим сожалением встретила новость о кончине 92-летней пациентки.

Правительство Монако опубликовало свой последний отчет о положении дел в области здравоохранения в связи с пандемией за период с 4 по 11 апреля. Результат: уровень заболеваемости в княжестве снизился с 814 положительных случаев на 100 000 жителей неделю назад до 808 на этой неделе.

37 человек до сих пор находятся в Больнице княгини Грейс. Правительство также выразило глубокие соболезнования близким 92-летней жительницы Монако, скончавшейся от последствий Covid-19. С начала пандемии вирус унёс жизни уже 56 человек.

Правительство вновь призвало население к вакцинации, напомнив, что она является бесплатной для монегасков и жителей страны.

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