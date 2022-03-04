Открыта продажа билетов на 5-й E-Prix Монако, который состоится в субботу 30 апреля.

Хорошие новости для поклонников Гран-при Монако. Формула Е и Автомобильный клуб Монако (ACM) недавно объявили об открытии продажи билетов. E-Prix Монако будет проводиться второй год подряд, впервые с момента создания соревнований.

Поклонники автоспорта смогут увидеть гонку с трибун Княжества (единый входной билет стоит 30 евро, бесплатный для детей до 16 лет в сопровождении взрослых), а также в деревне Allianz E-Village (вход свободный) на набережной Антуана 1-го (Quai Antoine 1er). Там можно посмотреть на новейшие модели автомобилей и на концепт-кары будущего, посоревноваться на гоночных симуляторах, пройти лучший круг на Игровой арене, а также посмотреть гонку в прямом эфире на большом экране.

Трасса с 19 виражами

Полностью электрические болиды будут соревноваться на трассе длиной 3,337 км, с 19 поворотами. Трасса проходит от площади Святой Девоты вверх по проспекту Остенде, затем через все достопримечательности Монако: площадь Казино, сектор Мирабо, вираж у отеля Fairmont Monte-Carlo, а также через будущий район Портье.

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Купить билеты можно в кассе Автомобильного Клуба Монако (23 Bd Albert 1er, Монако) или онлайн на официальном сайте.