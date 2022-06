Le Palais Princier a partagé de nombreux clichés de la Famille Princière lors du Grand Prix de F1.

Une pluie battante, des stars venues en nombre assister à l’événement et une course riche en rebondissements : ce Grand Prix de Monaco était décidément chargé en émotions. Bien entendu, la Famille Princière était présente et les spectateurs ont pu voir le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella profiter des festivités et venir à la rencontre des pilotes et de leurs équipes.

Des moments inoubliables, immortalisés par le Palais Princier.

Cette année, le Prince Héréditaire Jacques a fait, pour la première fois, le tour d’honneur aux côtés du Prince Albert II – © Eric Mathon / Palais Princier

De nombreuses stars ont assisté à l’événement, dont l’acteur Patrick Dempsey – © Eric Mathon / Palais Princier

LIRE AUSSI : Après une longue absence, la Princesse Charlène sort du silence

Le Couple Princier a pris le temps de rencontrer les pilotes et leurs équipes, à l’instar de Max Verstappen – © Eric Mathon / Palais Princier

Parti en pôle position, Charles Leclerc est arrivé quatrième, en raison d’une erreur stratégique de la Scuderia Ferrari – © Eric Mathon / Palais Princier

LIRE AUSSI : Grand Prix de Monaco : Terrible désillusion pour Charles Leclerc, Sergio Pérez s’impose

Sergio Pérez est arrivé en tête, suivi de Carlos Sainz et de Max Verstappen – © Eric Mathon / Palais Princier

Les nombreux autres clichés ont été partagés sur la page Facebook du Palais Princier.