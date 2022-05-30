Гран-при Монако 2022 года был не лишен зрелищности: проливной дождь, красные флаги и историческая победа. Наш обзор основных моментов гонки.

Дождь вносит свои коррективы

В последние недели в Княжестве почти не было дождя. Но в воскресенье днем дождь не преминул скрасить этот 79-й Гран-при Монако. За несколько минут до начала гонки на трассу обрушился сильный ливень, что вынудило руководителей гонки перенести время старта.

Пятнадцать минут спустя гонка наконец-то смогла начаться позади машины безопасности. Но только на несколько кругов, поскольку дождь усилился и заставил автомобили снова вернуться в питы.

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После более чем часового ожидания Гран-при наконец-то стартовал за машиной безопасности. Под капризным небом, в то время как солнце выглянуло только на последнем круге гонки, Гран-при прошел без дождя.

https://twitter.com/F1/status/1530902420619943936

Разочарование Шарля Леклера

Впервые в своей карьере в Формуле-1, Шарль Леклер пересек финишную черту на Гран-при Монако. Вместе с тем монегаску, который стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении всего уик-энда, было трудно смириться с четвертым финишным местом, тогда как до победы оставалось совсем чуть-чуть.

Наказанный за ошибку в стратегии «Феррари», Шарль Леклер, который существенно лидировал по ходу гонки, оказался четвертым после пит-стопов «Ред Булл». На финише монегаск был крайне разочарован.

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«Я чувствую отвращение. Я сделал все, что должен был. У нас было все для победы, но мы все выбросили на помойку. Это не должно происходить слишком часто в течение года. Сезон будет длинным, но мы не можем себе позволить проводить такие гонки».

© «Скудерия Феррари»

Стратегия «Ред Булл» приносит свои плоды

Если «Феррари» и упустила победу, то только потому, что «Ред Булл» отлично провел гонку, которая оказалась непредсказуемой из-за дождя. Поставив Серхио Переса первым в пит-лейн для тестирования средних шин, австрийская конюшня сделала правильную ставку.

Всего за два круга Серхио Перес обогнал Шарля Леклера и занял первое место, обойдя Карлоса Сайнца. В результате злоключений «Феррари», «Ред Булл» позволил Максу Ферстаппену занять подиум, лишив Шарля Леклера ценных очков чемпионата мира.

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Двойной успех позволил «Ред-Булл» (235 очков) укрепить свое лидерство в чемпионате конструкторов, опередив «Феррари» (199 очков), которая была немного обескуражена после того, что должно было стать их гоночным уик-эндом.

https://twitter.com/redbullracing/status/1530946347314159621

Первая победа Серхио Переса

Мексиканский гонщик провел в Княжестве просто сказочный уик-энд. Серхио Перес («Ред Булл») стартовал третьим, воспользовавшись смелым выбором своей команды, вышел в лидеры гонки.

На последних кругах мексиканцу противостоял Карлос Сайнц, который сел Пересу на хвост и почти обогнал его, но тот прекрасно оборонялся и одержал свою первую победу в сезоне. Главное — это его первая победа на Гран-при Монако.

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В этом сезоне в гонке за титул придется рассчитывать на партнера по команде Макса Ферстаппена, который, по традиции Монако, получил трофей победителя из рук Князя Альбера II.

https://twitter.com/F1/status/1530956886736093187

Крупная авария Мика Шумахера

Леденящие душу кадры. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Мик Шумахер («Хаас») потерял контроль над своим болидом во время гонки и врезался в заграждения.

Вынужденный сойти с дистанции, немецкий пилот «Хаас» избежал травм. Но не его болид, который был полностью разбит и эвакуирован краном, что привело к временной остановке гонки.