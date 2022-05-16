Шарль Леклер принял участие в Историческом Гран-при Монако, прошедшем в минувшее воскресенье в Княжестве. Леклер сел за руль «Феррари», которой в 1974 году управлял сам Ники Лауда. Монегаск потерял управление в одном из поворотов автодрома во время парада.

Отношения между трассой Монако и Шарлем Леклерком не становятся лучше. «Когда ты думал, что с тобой уже случалось все самое плохое на трассе в Монако, у тебя ломаются тормоза на вираже за рулем одной из самых легендарных «Феррари» в истории Формулы-1″. В Твиттере нынешний лидер чемпионата Формулы-1 не скрывал своего разочарования.

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Во время прохождения трассы на 312-B3 Ники Лауды Шарль Леклер потерял тормоза в повороте Rascasse и перевернулся. «Мне повезло в моем несчастье, потому что я потерял тормоза на довольно медленной части трассы», — рассказал пилот изданию Monaco Info, по завершении гонки.

Шарль Леклер трижды терпел неудачу на родном треке в Монако на Гран-при Формулы-1. Пилот был вынужден сойти в 2018, 2019 и 2021 годах.