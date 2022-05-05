В эти выходные легендарные монегасские гонки с триумфом возвращаются на трассы Княжества. Всех влюбленных в знаменитые одноместные автомобили снова ждет красочное зрелище.

1. Насыщенная программа

В течение трех дней вы сможете посмотреть несколько гонок, на которых будет представлено не меньше восьми категорий автомобилей. В пятницу с 11.00 до 18.30 пройдут свободные заезды, в субботу с 8.30 до 17.50 состоятся отборочные заезды.

В воскресенье гонки начнутся в 9 часов утра и продлятся до 17.10. Обратите внимание, что на пятничные заезды билеты не требуются.

2. Самые красивые ретромобили на трассе

Будут представлены автомобили на любой вкус: от довоенных машин Луи Широна (Louis Chiron) до легендарных одноместных автомобилей Хуан-Мануэля Фанхио (Juan Manuel Fangio) и Грэма Хилла (Graham Hill), включая спортивные машины с передним расположением двигателя.

Не будет забыто ни одно поколение машин, включая одноместные болиды «Формулы-1» времен Айртона Сенны (Ayrton Senna) (1981-1985) и Джеки Стюарта (Jackie Stewart) (1966-1972), Ники Лауды (Niki Lauda) (1973-1976) и Жиля Вильнёва (Gilles Villeneuve) (1977-1980).

© ACM Caenen

3. Билеты на гонки еще в продаже

Тогда как свободные заезды в пятницу будут открыты публике, для присутствия на гонках в субботу и воскресенье нужен билет. Билет на отборочные гонки в субботу стоит 50 евро, а на сами гонки в воскресенье – 100 евро.

Если на некоторые трибуны, как, например, трибуны Казино, мест практически не осталось, то на трибуны, установленные на набережной им.Альбера I билетов еще достаточно. Обратите внимание, что детям до 16 лет билеты не нужны.

4. Ягуар E-Type кабриолет Стива Маккуина (Steve McQueen) уйдет с молотка

Как было объявлено несколько недель назад, аукционный дом «Бонамс» (Bonhams) проведет торги, звездой которых станет Ягуар E-Type кабриолет Стива Маккуина!

Автомобиль, который американский актер и продюсер подарил своему шеф-повару Фредди Зурбрюггу (Fredy Zurbrügg), по окончании Исторического Гран-При Монако обретет нового владельца.

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5. Те же санитарные правила, что для еПри

На трибунах и в проходах ношение масок рекомендуется, но не является обязательным. Сертификат о вакцинации также не требуется.

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