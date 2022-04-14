Президент Автомобильного клуба Монако Мишель Боэри (Michel Boeri) поспешил развеять слухи по поводу возможного отказа от проведения гонки в княжестве.

В конце сезона истекает контракт между «Формулой-1» и Гран-при Монако. Выступая на традиционном собрании маршалов, глава Автомобильного клуба заявил, что переговоры идут и новый долгосрочный контракт скоро будет вскоре подписан…

Трёхлетний или пятилетний контракт?

«Я хочу прокомментировать публикации в прессе о том, что мы столкнулись с некими трудностями в организации гонок, которые ставят под вопрос их проведение в следующем году. Это ложь. Сейчас мы продолжаем переговоры, которые должны завершиться подписанием контракта, но я могу гарантировать, что после 2022 года Гран-при Монако будет проводиться. Не знаю, подпишем ли мы контракт на три года или на пять лет, но это уже детали».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : ПОРТРЕТ. Жан-Мишель Матас, почетный маршал Автомобильного клуба Монако

В этом году Гран-при Монако состоится с 27 по 29 мая и впервые будет проходить в течение трех дней, с пятницы по воскресенье.