Пополняя серию статей о выдающихся личностях Княжества, редакция Monaco Tribune взяла интервью у Жана-Мишеля Матаса (Jean-Michel Matas), почетного члена Автомобильного клуба Монако. Вступивший в АКМ в 1972 году, как и сам председатель клуба Мишель Боэри (Michel Boeri), в этом году маршал собирается принять участие в новой серии легендарных гонок Ралли Монте-Карло.

Рассказывая свою историю, в его памяти всплывает число. «49, – произносит он с улыбкой. – Это будет 49-е ралли Монте-Карло, в котором я принимаю участие». Начиная с 1972 года, запомнившегося своими проливными дождями, Жан-Мишель Матас участвовал в каждой гонке Монте-Карло, за исключением Ралли 1974 года, которое было отменено после нефтяного кризиса 1973 года.

Страстное увлечение ралли и автоспортом

Ралли всегда было большой страстью Жана-Мишеля Матаса, который сам участвовал в региональных гонках во времена своей молодости. Однако свой первый опыт в Автомобильном Клубе Монако он получил во время Гран-при Формулы 1. «Я начал свою карьеру на ралли маршаллом на выезде из бассейна под номером «S», – вспоминает он. – Затем я продвигался по служебной лестнице, пока не занял должность заместителя главного комиссара, возглавляющего штат комиссаров ралли».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фавориты Ралли Монте-Карло 2022

Вполне логичное развитие событий для человека, посвятившего всего себя Автомобильному клубу Монако. «Жан-Мишель Матас – это волонтер с большой буквы, преданный своему клубу и председателю, – делится Ален Палланка (Alain Pallanca), руководитель гонок Ралли Монте-Карло, который отчасти обязан своим приходом в АКМ Жан-Мишелю Матасу. – Он замечательный человек и настоящий альтруист, посвятивший всего себя окружающим, в частности, помогая нескольким благотворительным организациям Монако».

Я бы хотел уйти в отставку, у меня уже нет былой энергии, но я все так же увлечен автоспортом. Искра еще не потухла Жан-Мишель Матас

Жан-Мишель Матас и Ален Палланка познакомились на рабочем месте, почти сорок лет назад. Глава коммиссаров Автомобильного клуба Монако родился в Бордо, однако стал проживал в Ментоне с раннего возраста, где впоследствии пошел по стопам своего отца, начав работать в местном ТСЖ. Эта нетривиальная профессия поспособствовала его встрече с Аленом Палланкой, на тот момент сотрудником страховой компании.

© Автомобильный клуб Монако

Огромная ответственность в Автомобильном клубе Монако

«Однажды утром я назначил встречу в Ле Мулине, чтобы попасть на гонки, маршрут которых пролегал через ту местность в тот памятный день, – вспоминает нынешний руководитель гонок Ралли Монте-Карло и Гран-при Формулы-1. – Там я столкнулся с Жаном-Мишелем, чему был предельно удивлен, так как этот земельный участок не относился к владениям собственников ТСЖ, в котором он работал. Эта встреча впоследствии привела к тому, что я стал членом Автомобильного клуба Монако».

С детства увлеченный автоспортом –»еще до получения водительских прав я ездил на мопеде, чтобы посмотреть на гоночные заезды в Турини» – Жан-Мишель Матас пережил немало эмоций за свою долгую карьеру в AКM. «Я бы хотел уйти в отставку, у меня уже нет былой энергии, но я все так же увлечен автоспортом. Искра еще не потухла».

В этом году в связи с новыми правилами для гибридных автомобилей могут возникнуть риски, связанные с электросистемой Жан-Мишель Матас

В момент своего объявления об участии в 49-м Ралли Монте-Карло Жан-Мишель Матас, несущий ответственность за не менее 850 маршалов в рамках проведения Гран-при Формулы 1, рассказал о нововведениях правил техники безопасности. «В этом году в связи с новыми правилами для гибридных автомобилей могут возникнуть риски, связанные с электросистемой. Поэтому мы настояли на проведении соответствующего обучения для маршалов, которые будут задействованы на гонках, при поддержке пожарной бригады Монако, которая специализируется в этой области».

Как и каждый год, маршалы, которые будут отвечать за безопасность на трассах Ралли Монте-Карло, прошли повторную подготовку, чтобы повторить свои знания. «Это поможет им в очередной раз применить на практике свои выработанные навыки». Но также и для того, чтобы немного сплотить коллектив. «Мы поддерживаем друг с другом по-настоящему дружеские отношения. Ведь недаром нас называют маршалами. Все наши волонтеры совершают выдающиеся достижения на каждой гонке. Это достойно высоких похвал». В первую очередь, со стороны Жана-Мишеля Матаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ралли Монте-Карло: новое поколение гибридных автомобилей