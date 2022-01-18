Старт знаменитому ралли Монако будет дан в этот четверг в 18:45 на площади Казино. Кажется, в этом году гонка будет как никогда соревновательной. Вот наш обзор фаворитов.

Себастьен Ожье — Sébastien Ogier (Toyota Yaris)

Не успев покинуть раллийные гонки, действующий чемпион мира уже возвращается за штурвал своего автомобиля Toyota Yaris, с которым он выиграл титул дважды (2020, 2021), для первоклассного удара в «своём» Монте-Карло. Восьмикратный победитель в Монако, уроженец Гапа (Gap) является бесспорным знатоком этой трассы и, разумеется, одним из фаворитов на победу.

В смешанной программе этого сезона, где он поделит штурвал с Эсапекка Лаппи (Esapekka Lappi) на различных этапах чемпионата, Себастьену Ожье волноваться не приходится, разве только об еще одной престижной награде в копилку его огромного послужного списка. И это может произойти уже в первом раунде чемпионата, в ралли, который он знает наизусть и который так любит. Тем не менее, есть одна немаловажная деталь: в этом году маршрут был изменён на 95%. Может ли это пошатнуть восьмикратного чемпиона мира по ралли и спутать все карты?

Себастьен Лёб — Sébastien Loeb (Ford Puma)

Как и Себастьен Ожье, другая легенда ралли также подписал контракт на несколько гонок этого сезона. Конечно же, его программа начинается здесь, в Монте-Карло. Семикратный победитель ралли, Себастьен Лёб остаётся серьёзным претендентом на победу, даже если его пиковая скорость уже не та, что была в начале карьеры.

По возвращении из Дакара, где он финишировал вторым после неприкасаемого Нассер Аль-Аттия (Nasser al-Attiyah), у эльзасского гонщика было не так много времени, чтобы вновь окунуться в атмосферу ралли. Ему также предстоит доработать последние детали с Изабеллой Гальмиш (Isabelle Galmiche), его новым вторым пилотом. Эта гонка станет первым официальным соревнованием тандема Лёб-Гальмиш. Если всё пройдёт гладко, то девятикратный чемпион мира сможет вновь вкусить победу.

Тьерри Невилль — Thierry Neuville (Hyundai i20)

Всё просто. За последнее десятилетие он был единственным, кто нарушил господство дуэта Лёб-Ожье в Монте-Карло. Как представляется, бельгийский гонщик, который является резидентом Монако, переживает переломный момент в своей карьере. После ухода Себастьена Ожье из раллийных гонок на полном расписании, Тьерри Невилль занял место фаворита на титул, а ведь цель первого места он преследует в течение многих сезонов. Победа в Монте-Карло могла бы направить его по верному пути, в начале его девятого сезона в составе корейской команды.

Элфин Эванс — Elfyn Evans (Toyota Yaris)

Став номером 1 японской команды после ухода Себастьена Ожье, валлиец отдавал себе отчет в том, что за ним будут пристально наблюдать. Занявший второе место в ралли в прошлом году и и третье – в 2020-м, Элфин Эванс знает, как подниматься на подиум Монте-Карло. Теперь ему недостаёт только абсолютной победы. За штурвалом автомобиля, пришедшего первым в чемпионате мира, напарник Ожье по команде знает, как показать блистательную гонку.

Калле Рованперя — Kalle Rovanperä (Toyota Yaris)

Молодая звезда WRC, которой уготовлено однажды стать чемпионом мира, начинает свой уже третий полноценный сезон с Toyota. 21-летний финский гонщик готов бороться за победу в каждом ралли и на любой поверхности. В прошлом сезоне он выиграл два этапа: в Эстонии и Греции. Его порадовало бы немного больше снега на трассе, но погода рискует быть предельно сухой.

Но также и : Отт Тянак — Ott Tänak (Hyundaï i20), Адриен Фурмо — Adrien Fourmaux (Ford Puma), Крейг Брин — Craig Breen (Ford Puma)

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