90-й Ралли Монте-Карло проходит с 17 по 23 января 2022: идеальная возможность, чтобы представить новую гибридную модель WRC1.

В Чемпионате мира по ралли (WRC) в 2022 году примет участие новое поколение автомобилей. Инженерами была задумана и разработана высокоэффективная и, одновременно, экологически ответственная модель под названием WRC1 hybride. Компании Toyota, Hyundai и M-Sport Ford провели интенсивную и кропотливую работу по внедрению гибридной технологии, которая представляет собой ключевой этап в истории ралли.

Между высокой производительностью и устойчивым развитием

Автомобили Toyota GR Yaris Rally1, Hyundai i20 N Rally 1 и Ford Puma Hybrid Rally были представлены публике во время церемонии в Австрии 15 января. Презентация стала кульминацией совместного трёхлетнего проекта производителей и пилотов по разработке высокоэффективной и инновационной модели, одобренной Международной Автомобильной Федерацией.

По случаю 50-летнего юбилея Чемпионата мира по ралли (WRC), команды пожелали выступить в поддержку процесса устойчивого развития, не отказываясь, при этом, от высокой производительности автомобилей. Так, модель WRC1 оснащена системой гибридного модуля и аккумулятором ёмкостью 3,9 кВт•ч. Особое внимание было уделено выбору неископаемых видов топлива (био – и электротопливо).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фавориты Ралли Монте-Карло 2022