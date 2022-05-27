В этот четверг на легендарной трассе Княжества стартовал 79-й Гран-при Монако Формулы-1. Мы решили вспомнить пять незабываемых моментов, которые навсегда вошли в историю «королевских автогонок».

В 1950 году, легендарная конюшня дебютировала в Монако

Семьдесят два года спустя «Скудерия Феррари» все так же в строю и примет участие в 79-м Гран-при Монако с монегаском Шарлем Леклером за рулем. Болид изменился, сильно, очень сильно. Но страсть осталась нетронутой. Цвет, красный, тоже легендарный.

В 1950 году «Скудерия Феррари» приняла участие в самом первом в своей истории Гран-при. А что может быть лучше, чем Княжество Монако, для первой встречи, которая запомнится навсегда.

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Второй этап чемпионата мира 1950 года (в то время сезоны Формулы-1 были намного короче чем сейчас), Гран-при Монако принимает новейшую команду. Команда итальянская. Называется «Феррари».

Итальянский пилот Альберто Асакари многообещающе дебютировал за рулем, заняв пятое место. Семьдесят два года спустя у «Феррари» 16 титулов конструкторов, 15 титулов пилотов и почти 240 побед в Формуле-1. Легендарная конюшня.

В 1982 году пять разных лидеров всего за три круга

Мы находимся в трех кругах от финиша. Ален Прост и его «Рено» лидируют в гонке. Но авария лишает француза победы. Через один круг Риккардо Патрезе, новый лидер гонки, сошел с дистанции. Смена лидера.

©Все права защищены/Риккардо Патрезе думал, что победит, но затем закрутился, но в конце концов выиграл Гран-при Монако 1982 года.

Дидье Пирони возглавил лидерство в гонке, но был вынужден сойти с дистанции. Он пропустил вперед Андреа де Чезариса, который стремительно отправился к финишу. Но и он потерпел неудачу. Затем Дерек Дейли вышел вперед.

Позиция лидера гонки кажется действительно проклятой, поскольку через несколько секунд он также сходит с дистанции. В конце концов, именно Риккардо Патрезе, который, казалось, потерял все шансы на победу, вышел в лидеры и одержал победу.

В 1992 году эффектное возвращение Оливье Паниса

Запоминающийся, незабываемый, почти необъяснимый. Когда речь заходит о Гран-при Монако 1996 года, который выиграл некий Оливье Панис, последний француз, победивший в Княжестве.

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Уроженец Гренобля стартовал на своем «Лижье» аж на четырнадцатой позиции! Тот Гран-при был отмечен многочисленными выбываниями: только Панис, Култхард и Херберт пересекли финишную черту, что является самым низким показателем в истории. В Монако, Оливье Панис совершил лучший камбэк всех времен.

Таким образом Панис вошел в закрытый клуб пилотов, которые сделали себе имя в Княжестве.

В 2012 году шесть гонщиков в пределах шести секунд от финиша

Этот Гран-при запомнился своим накалом. Так как все ожидали, что пойдет дождь, гонка обещала быть очень напряженной на трассе. Так и было, но не из-за дождя, который вообще не пошел.

Но потому что шесть пилотов, шесть великих пилотов, сражались в достойной восхищения битве от начала и до конца. Марк Уэббер, Нико Росберг, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса находились в нескольких секундах друг от друга на протяжении всей гонки.

Марк Уэббер выиграл Гран-при Монако в 2012 году

На финише всего шесть секунд отделяли победителя Марка Уэббера от Фелипе Массы, шедшего шестым. Пол ди Реста, занявший седьмое место, отставал от этой невероятной группы из шести гонщиков более чем на сорок секунд.

В 2019 году зарождается горячая дуэль между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Соперничество между двумя пилотами закончилось в конце прошлого сезона, когда голландец выиграл свой первый титул в ущерб семикратному чемпиону мира.

И все началось прямо здесь, в 2019 году, на Гран-при Монако. В то время как Льюис Хэмилтон мучился на изношенных шинах, Макс Ферстаппен вернулся на свежих шинах, обогнав Валттери Боттаса, который опередил его перед пит-стопом.

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Это была захватывающая гонка, вплоть до последнего круга, когда Макс Ферстаппен безуспешно пытался совершить обгон на повороте в порту. Гонку в итоге выиграл Льюис Хэмилтон, но она запомнилась, как первое большое сражение между двумя гонщиками.