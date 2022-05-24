79-й Гран-при Монако Формулы-1 стартует в четверг 26 мая на трассе Княжества. Узнайте всю практическую информацию перед этим захватывающим гоночным уик-эндом.

Программа

Четверг, 26 мая 2022 года

08:00 Закрытие трассы для общественного движения 14:00-14:50 Региональная Европейская Формула Альпин / Практика 15:35-16:20 Porsche Mobil 1 Supercup Практика / Practice Session 17:05-17:50 Формула-2 Практика / Practice Session 17:00-17:16 Формула-2 — Группа А Квалификация / Qualifying Session 17:24-17:40 Формула-2 — Группа B Квалификация / Qualifying Session 19:30 Открытие трассы для движения

Пятница, 27 мая 2022 года

05:30 Закрытие трассы для общественного движения 07:20-07:36 Формула-2 (Группа A) Квалификация / Qualifying Session 07:44-08:00 Формула-2 (Группа B) Квалификация / Qualifying Session 08:45-09:15 Porsche Mobil 1 Supercup Квалификация / Qualifying Session 10:00-10:30 Региональная Европейская Формула Альпин (Серия А) Квалификация / Qualifying Session 10:38-11:08 Региональная Европейская Формула Альпин (Серия B) Квалификация / Qualifying Session 12:00-13:00 Формула-1 Свободная практика 1 / Free Practice 1 15:00-16:00 Формула-1 Свободная практика 2 / Free Practice 2 17:15-18:05 Формула-2 Гонка 1 / Race 1 19:30 Открытие трассы для движения

Суббота, 28 мая 2022 года

08:00 Закрытие трассы для общественного движения 10:00-10:35 Региональная Европейская Формула Альпин Гонка 1 / Race 1 12:00-13:00 Формула-1 Свободная практика 3 / Свободная практика 3 15:00-16:00 Формула-1 — Квалификационная сессия (Q1/Q2/Q3) 17:15-18:20 Формула-2 / Гонка 2 19:30 Открытие трассы для движения

Воскресенье, 29 мая 2022 года

07:00 Закрытие трассы для общественного движения 10:00-10:35 Porsche Mobil 1 Supercup / Гонка 11:30-12:05 Региональная Европейская Формула Альпин / Гонка 2 13:10 Формула-1 Парад пилотов / Представление водителей 14:30-14:40 Формула-1 — Установка стартовой решетки 14:44 Hymne national monégasque / National Anthem 15:00 Формула-1 — 79-й Гран-при Монако™ (78 кругов или 120мин. макс.) 20:30 Открытие трассы для движения

Как добраться?

Чтобы посетить гонку, рекомендуется приехать на общественном транспорте, поезде или автобусе. Выходы с железнодорожного вокзала Монако расположены рядом с входами на трибуны.

Если вы едете на трассу на машине, можно заранее забронировать место на общественных парковках Монако.

На трибуны не допускаются стеклянные бутылки и банки, домашние животные и всевозможные громоздкие предметы, такие как велосипеды, детские коляски и фотоаппараты.

Для людей с ограниченными возможностями, Автомобильный клуб Монако установил платформу в секторе Rocher, которая возвышается над портом. Эта зона находится в ведении Монакской ассоциации инвалидов-мотоциклистов (Association Monégasque des Handicapés Moteurs).

Наконец, что касается санитарных мер, рекомендуется носить маски на протяжении всего мероприятия. Однако она не будет обязательной, как и вакцинальный пропуск.

Билетная касса

До начала 79-го Гран-при Монако Формулы-1 осталось всего два дня, но есть еще есть несколько мест, откуда можно будет увидеть это событие. Ни в воскресенье, в день гонки, ни в субботу и пятницу, в день квалификации и свободной практики.

Но если вы все же хотите приехать в Княжество, чтобы проникнуться атмосферой и услышать оглушительный рев болидов, это все еще возможно.

Действительно, еще есть несколько свободных мест на четверг (см. программу выше), где пройдут заезды Региональной Формулы, Формулы-2 и Porsche Mobil. Билеты стоят 35 € и доступны здесь. Билеты также можно приобрести в официальной кассе Автомобильного клуба Монако, по адресу: 44 rue Grimaldi.

Трасса