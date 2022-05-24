79-й Гран-при Монако Формулы-1 стартует в четверг 26 мая на трассе Княжества. Узнайте всю практическую информацию перед этим захватывающим гоночным уик-эндом.
Программа
Четверг, 26 мая 2022 года
|08:00
|Закрытие трассы для общественного движения
|14:00-14:50
|Региональная Европейская Формула Альпин / Практика
|15:35-16:20
|Porsche Mobil 1 Supercup Практика / Practice Session
|17:05-17:50
|Формула-2 Практика / Practice Session
|17:00-17:16
|Формула-2 — Группа А Квалификация / Qualifying Session
|17:24-17:40
|Формула-2 — Группа B Квалификация / Qualifying Session
|19:30
|Открытие трассы для движения
Пятница, 27 мая 2022 года
|05:30
|Закрытие трассы для общественного движения
|07:20-07:36
|Формула-2 (Группа A) Квалификация / Qualifying Session
|07:44-08:00
|Формула-2 (Группа B) Квалификация / Qualifying Session
|08:45-09:15
|Porsche Mobil 1 Supercup Квалификация / Qualifying Session
|10:00-10:30
|Региональная Европейская Формула Альпин (Серия А) Квалификация / Qualifying Session
|10:38-11:08
|Региональная Европейская Формула Альпин (Серия B) Квалификация / Qualifying Session
|12:00-13:00
|Формула-1 Свободная практика 1 / Free Practice 1
|15:00-16:00
|Формула-1 Свободная практика 2 / Free Practice 2
|17:15-18:05
|Формула-2 Гонка 1 / Race 1
|19:30
|Открытие трассы для движения
Суббота, 28 мая 2022 года
|08:00
|Закрытие трассы для общественного движения
|10:00-10:35
|Региональная Европейская Формула Альпин Гонка 1 / Race 1
|12:00-13:00
|Формула-1 Свободная практика 3 / Свободная практика 3
|15:00-16:00
|Формула-1 — Квалификационная сессия (Q1/Q2/Q3)
|17:15-18:20
|Формула-2 / Гонка 2
|19:30
|Открытие трассы для движения
Воскресенье, 29 мая 2022 года
|07:00
|Закрытие трассы для общественного движения
|10:00-10:35
|Porsche Mobil 1 Supercup / Гонка
|11:30-12:05
|Региональная Европейская Формула Альпин / Гонка 2
|13:10
|Формула-1 Парад пилотов / Представление водителей
|14:30-14:40
|Формула-1 — Установка стартовой решетки
|14:44
|Hymne national monégasque / National Anthem
|15:00
|Формула-1 — 79-й Гран-при Монако™ (78 кругов или 120мин. макс.)
|20:30
|Открытие трассы для движения
Как добраться?
Чтобы посетить гонку, рекомендуется приехать на общественном транспорте, поезде или автобусе. Выходы с железнодорожного вокзала Монако расположены рядом с входами на трибуны.
Если вы едете на трассу на машине, можно заранее забронировать место на общественных парковках Монако.
На трибуны не допускаются стеклянные бутылки и банки, домашние животные и всевозможные громоздкие предметы, такие как велосипеды, детские коляски и фотоаппараты.
Для людей с ограниченными возможностями, Автомобильный клуб Монако установил платформу в секторе Rocher, которая возвышается над портом. Эта зона находится в ведении Монакской ассоциации инвалидов-мотоциклистов (Association Monégasque des Handicapés Moteurs).
Наконец, что касается санитарных мер, рекомендуется носить маски на протяжении всего мероприятия. Однако она не будет обязательной, как и вакцинальный пропуск.
Билетная касса
До начала 79-го Гран-при Монако Формулы-1 осталось всего два дня, но есть еще есть несколько мест, откуда можно будет увидеть это событие. Ни в воскресенье, в день гонки, ни в субботу и пятницу, в день квалификации и свободной практики.
Но если вы все же хотите приехать в Княжество, чтобы проникнуться атмосферой и услышать оглушительный рев болидов, это все еще возможно.
Действительно, еще есть несколько свободных мест на четверг (см. программу выше), где пройдут заезды Региональной Формулы, Формулы-2 и Porsche Mobil. Билеты стоят 35 € и доступны здесь. Билеты также можно приобрести в официальной кассе Автомобильного клуба Монако, по адресу: 44 rue Grimaldi.