La 79e édition du Grand Prix de Monaco de Formule 1 débute ce jeudi 26 mai sur le circuit de la Principauté. Découvrez toutes les informations pratiques avant ce week-end de course qui s’annonce palpitant.

Le programme

Jeudi 26 mai 2022

08:00 Fermeture du circuit à la circulation 14:00-14:50 Formula Regional by AlpineSéance d’essais / Practice Session 15:35-16:20 Porsche Mobil 1 Supercup Séance d’essais / Practice Session 17:05-17:50 Formule 2 Séance d’essais / Practice Session 17:00-17:16 Formule 2 – Groupe A Essais Qualificatifs / Qualifying Session 17:24-17:40 Formule 2 – Groupe B Essais Qualificatifs / Qualifying Session 19:30 Ouverture du circuit à la circulation / Track Open

Vendredi 27 mai 2022

05:30 Fermeture du circuit à la circulation 07:20-07:36 Formule 2 (Groupe A) Essais qualificatifs / Qualifying Session 07:44-08:00 Formule 2 (Groupe B) Essais qualificatifs / Qualifying Session 08:45-09:15 Porsche Mobil 1 Supercup Essais qualificatifs / Qualifying Session 10:00-10:30 Formula Regional by Alpine (Série A) Essais qualificatifs / Qualifying Session 10:38-11:08 Formula Regional by Alpine (Série B) Essais qualificatifs / Qualifying Session 12:00-13:00 Formule 1 Essais libres 1 / Free Practice 1 15:00-16:00 Formule 1 Essais libres 2 / Free Practice 2 17:15-18:05 Formule 2 Course 1 / Race 1 19:30 Ouverture du circuit à la circulation / Track Open

Samedi 28 mai 2022

08:00 Fermeture du circuit à la circulation 10:00-10:35 Formula Regional by AlpineCourse 1 / Race 1 12:00-13:00 Formule 1 Essais libres 3 / Free Practice 3 15:00-16:00 Formule 1 Essais Qualificatifs / Qualifying Session

(Q1/Q2/Q3) 17:15-18:20 Formule 2 Course 2 / Race 2 19:30 Ouverture du circuit à la circulation / Track Open

Dimance 29 mai 2022

07:00 Fermeture du circuit à la circulation 10:00-10:35 Porsche Mobil 1 Supercup Course / Race 11:30-12:05 Formula Regional by Alpine Course 2 / Race 2 13:10 Formule 1 Parade des Pilotes / Drivers’ Presentation 14:30-14:40 Formule 1 Mise en place sur la Grille de Départ / Starting Grid set up 14:44 Hymne national monégasque / National Anthem 15:00 Formule 1 79e Grand Prix de Monaco™ (78 tours ou 120mn max.) 20:30 Ouverture du circuit à la circulation / Track Open

Les conditions d’accès

Pour venir assister aux courses, il est conseillé d’arriver par les transports en commun, en train ou autobus. Les sorties de la gare de Monaco sont en effet à proximité des accès aux tribunes.

Si vous vous rendez au circuit en voiture, il est possible de réserver votre place à l’avance dans les parkings publics de Monaco.

Dans les tribunes, il est est important de signaler que sont interdits les bouteilles en verre et les canettes, les animaux de compagnie et tous type d’objets encombrants, comme les vélos, poussettes et autres appareils photo.

Pour les personnes à mobilité réduite, l’Automobile Club de Monaco a mis en place une plateforme sur le secteur Rocher, qui surplombe le port, pour les personnes en fauteuil roulant. Cet espace est géré par l’Association Monégasque des Handicapés Moteurs.

Enfin, concernant les mesures sanitaires, le port du masque est recommandé sur l’ensemble de l’enceinte de l’évènement. Il ne sera en revanche pas obligatoire, comme le pass vaccinal.

La billetterie

Non, vous ne rêvez pas. À seulement deux jours du début du 79e Grand Prix de Monaco de Formule 1, il reste encore quelques places pour assister à l’évènement. Pas le dimanche, jour de la course, ni le samedi et le vendredi, jour des qualifications et des essais libres.

Mais si vous souhaitez tout de même vous rendre en Principauté pour prendre l’ambiance et entendre le bruit assourdissant des bolides, c’est encore possible.

En effet, il reste une poignée de places pour la journée du jeudi (voir le programme ci-dessus), où Formula Régional, Formule 2 et Porsche Mobil seront au rendez-vous. Les places sont au prix de 35 euros et sont disponibles ici. L’achat des billets peut également se faire sur place, à la billetterie officielle de l’ACM, 44 rue Grimaldi.

Le circuit