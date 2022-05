Giovedì 26 maggio sul circuito del Principato inizia la 79° edizione del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Ecco tutte le informazioni utili per questo week end di corse che si annuncia emozionante.

Il programma

Giovedì 26 maggio 2022

08:00 Chiusura del circuito alla circolazione 14:00-14:50 Formula Regional by Alpine Sessione di prova / Practice Session 15:35-16:20 Porsche Mobil 1 Supercup Sessione di prova / Practice Session 17:05-17:50 Formule 2 Sessione di prova / Practice Session 17:00-17:16 Formule 2 – Qualificazioni Gruppo A / Qualifying Session 17:24-17:40 Formule 2 – Qualificazioni Gruppo B / Qualifying Session 19:30 Apertura del circuito alla circolazione/ Track Open

Venerdì 27 maggio 2022

05:30 Chiusura del circuito alla circolazione 07:20-07:36 Formule 2 (Gruppo A) Qualificazioni / Qualifying Session 07:44-08:00 Formule 2 (Gruppo B) Qualificazioni / Qualifying Session 08:45-09:15 Porsche Mobil 1 Supercup Qualificazioni / Qualifying Session 10:00-10:30 Formula Regional by Alpine (Serie A) Qualificazioni / Qualifying Session 10:38-11:08 Formula Regional by Alpine (Serie B) Qualificazioni / Qualifying Session 12:00-13:00 Formule 1 Prove libere 1 / Free Practice 1 15:00-16:00 Formule 1 Prove libere 2 / Free Practice 2 17:15-18:05 Formule 2 Gara 1 / Race 1 19:30 Apertura del circuito alla circolazione/ Track Open

Sabato 28 maggio 2022

08:00 Chiusura del circuito alla circolazione 10:00-10:35 Formula Regional by Alpine Gara 1 / Race 1 12:00-13:00 Formule 1 Prove libere 3 / Free Practice 3 15:00-16:00 Formule 1 Qualificazioni / Qualifying Session (Q1/Q2/Q3) 17:15-18:20 Formule 2 Gara 2 / Race 2 19:30 Apertura del circuito alla circolazione/ Track Open

Domenica 29 maggio 2022

07:00 Chiusura del circuito alla circolazione 10:00-10:35 Porsche Mobil 1 Supercup Gara / Race 11:30-12:05 Formula Regional by Alpine Gara 2 / Race 2 13:10 Formule 1 Presentazione dei piloti / Drivers’ Presentation 14:30-14:40 Formule 1 Posizionamento sulle griglie di partenza / Starting Grid set up 14:44 Inno nazionale monegasco / National Anthem 15:00 Formula 1 79° Gran Premio di Monaco™ (78 giri o 120min max.) 20:30 Apertura del circuito alla circolazione/ Track Open

Condizioni di ingresso

Per assistere alla gara consigliamo di arrivare con i mezzi pubblici, in treno o in autobus. Le uscite della stazione di Monaco sono vicini all’ingresso delle tribune.

Se arrivate in auto, potete prenotare un posto in anticipo nei parcheggi pubblici di Monaco.

Ricordiamo che nelle tribune sono vietate le bottiglie di vetro e le lattine, gli animali da compagnia, tutti gli oggetti ingombranti, come biciclette e passeggini, e anche le macchine fotografiche.

Per i soggetti a mobilità ridotta, l’Automobile Club de Monaco ha messo a disposizione una piattaforma per le sedie a rotelle nel settore Rocher sopra il porto. Lo spazio è gestito dall’Association Monégasque des Handicapés Moteurs.

Per quanto riguarda le misure sanitarie, la mascherina è consigliata in tutta l’area dell’evento, ma non sarà obbligatoria, così come il pass vaccinale.

La biglietteria

No, non è un sogno. A soli due giorni dall’inizio del 79° Gran Premio di Monaco di Formula 1 resta ancora qualche posto libero per assistere all’evento. Non la domenica, giorno della gara, e neanche il sabato e il venerdì per le qualificazioni e le prove libere.

Ma se volete venire nel Principato per respirare l’aria del Gran Premio e sentire il rombo assordante dei motori siete ancora in tempo.

Resta ancora qualche posto per la giornata di giovedì (vedi il programma qui sopra), dove potrete assistere alla Formula Regional, alla Formula 2 e alla Porsche Mobil. I biglietti costano 35 euro e sono disponibili qui. Potete anche acquistarli sul posto presso la biglietteria ufficiale dell’ACM in Rue Grimaldi 44.

Il circuito