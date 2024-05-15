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Фоторепортаж с Исторического Гран-при Монако 2024 года

Автор: Killian Masurier
Опубликовано 15 мая 2024
Le Grand Prix Historique de Monaco 2024 est l'une des meilleures éditions de la Principauté
Исторический Гран-при Монако 2024 года – один из лучших в Княжестве © Автомобильный клуб Монако
Автор: Killian Masurier
- 15 мая 2024

Исторический Гран-при Монако закончился в воскресенье.

Этот 14-й Гран-при снова пользовался большим успехом. Он сочетал идеальные метеорологические условия, престижные старинные автомобили и множество знаменитостей, присутствовавших на мероприятии все выходные. Несмотря на несколько легких аварий, событие оправдало все ожидания и прошло почти без опозданий.

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В этом году гонка была отмечена парадом в честь Аэртона Сенна, мастера монакской трассы, погибшего 30 лет назад. Знакомьтесь с фотографиями с этого мероприятия, на котором царила великолепная атмосфера во время всего зрелища.

Спустя 30 лет после гибели Аэртон Сенна остается непревзойденной легендой Гран-при Монако

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