Фоторепортаж с Исторического Гран-при Монако 2024 года
Исторический Гран-при Монако закончился в воскресенье.
Этот 14-й Гран-при снова пользовался большим успехом. Он сочетал идеальные метеорологические условия, престижные старинные автомобили и множество знаменитостей, присутствовавших на мероприятии все выходные. Несмотря на несколько легких аварий, событие оправдало все ожидания и прошло почти без опозданий.
Pеклама
В этом году гонка была отмечена парадом в честь Аэртона Сенна, мастера монакской трассы, погибшего 30 лет назад. Знакомьтесь с фотографиями с этого мероприятия, на котором царила великолепная атмосфера во время всего зрелища.
© Monaco Info / Автомобильный клуб Монако