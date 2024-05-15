Фоторепортаж с Исторического Гран-при Монако 2024 года

Исторический Гран-при Монако 2024 года – один из лучших в Княжестве © Автомобильный клуб Монако

Исторический Гран-при Монако закончился в воскресенье.

Этот 14-й Гран-при снова пользовался большим успехом. Он сочетал идеальные метеорологические условия, престижные старинные автомобили и множество знаменитостей, присутствовавших на мероприятии все выходные. Несмотря на несколько легких аварий, событие оправдало все ожидания и прошло почти без опозданий.

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В этом году гонка была отмечена парадом в честь Аэртона Сенна, мастера монакской трассы, погибшего 30 лет назад. Знакомьтесь с фотографиями с этого мероприятия, на котором царила великолепная атмосфера во время всего зрелища.

Спустя 30 лет после гибели Аэртон Сенна остается непревзойденной легендой Гран-при Монако

© Monaco Info / Автомобильный клуб Монако