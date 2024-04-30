Все главное о 7-ой гонке Формулы-Е в Монако

Команда Jaguar и ее два пилота на подиуме 7-ой гонки Формулы-Е в Монако © Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger).

В субботу, 27 апреля, в Монако прошла 7-ая гонка Формулы-Е. Она проходила в рамках чемпионата мира АВВ ФИА Формулы-Е. Все главное о гонке – в нашем материале.

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В субботу, с 07:30 до 16:00, на легендарной трассе Княжества состязались пилоты электрических болидов GEN3. Погода была хорошая, несмотря на порывы ветра. Монегасков на трассе не было, но среди 22 пилотов было три француза: Саша Фенестрас, Жан-Эрик Вернь и Норман Нато, близкий знакомый пилота Формулы-1 Шарля Леклера. Все они боролись за новый титул после Ника Кассиди, который в нынешнем чемпионате занял второе место.

Квалификационные заезды

07:30. Первые свободные заезды, первый вираж: британский пилот Сэм Берд (McLaren) сошел с трассы на вираже Святой Девоты и травмировал руку. Он был вынужден поехать в больницу, чтобы оценить тяжесть травмы, и выбыл из гонки. В последнюю минуту его заменил Тейлор Бернард, запасной пилот из Формулы-2. Гонка в Монако стала для него первой в Формуле-Е.

После нескольких очень напряженных квалификационных туров и финальной схватки между Паскалем Верляйном (Porsche) и Стоффелем Вандорном (DS Penske) немецкий пилот Верляйн занял первое место на старте.

© Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

Гонка

Стартовав первым, Паскаль Верляйн быстро уступил лидерство Митчу Эвансу и Нику Кассиди, пилотам команды Jaguar TCS Racing. После многочисленных столкновений, таких как Джейка Денниса (Andretti), вынудившего его заменять свой элерон, или аварии швейцарского пилота Эдоардо Мортара (Maserati) в заграждении быстрой шиканы Водного стадиона пилоты Jaguar выбрали командную стратегию и оторвались от остальных, преследуемые Стоффелем Вандорном.

В конце гонки Митч Эванс воспользовался своим последним «режимом атаки» и окончательно обошел своего коллегу по команде, завоевав первое место на легендарной трассе протяженностью 3,337 километров. Этот 8-ой этап сезона ознаменовал двойную победу команды Jaguar и обеспечил ее лидерство в чемпионате автоконструкторов.

© Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

© Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

© Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

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Подиум

За двумя новозеландскими пилотами третье место на подиуме занял Стоффель Вандорн, обойдя Жана-Эрика Верня и Паскаля Верляйна, вошедших в Топ-5 гонки Формулы-Е в Монако.

Все три француза вошли в десятку лучших гонщиков: Жан-Эрик Вернь (4-е место), Саша Фенестрас (8-е место) и Норман Нато (10-е место).

На сегодняшний день в чемпионате пилотов лидирует Верляйн, за ним идут Кассиди и Деннис.

Княжеская семья присутствовала на церемонии награждения пилотов © Эрик Матон (Eric Mathon) и Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Команда Jaguar заняла первое место в чемпионате автоконструкторов © Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger).

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